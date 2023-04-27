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Резніков назвав "перегрітими" очікування суспільства від контрнаступу ЗСУ

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Автор
Олексій Резніков висловився щодо контрнаступу ЗСУ Новина оновлена 27 квітня 2023, 12:28
Олексій Резніков висловився щодо контрнаступу ЗСУ. Фото Facebook

Українці хочуть наступної перемоги, але очікування не мають бути завищеними

Очікування від весняного контрнаступу ЗСУ у суспільстві дещо перегріті. Однак очікування людей на наступну перемогу наших військових — це нормальне явище.

Таку думку висловив Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню РБК-Україна. Він наголосив, що українці щиро вірять у перемогу, а значні успіхи ЗСУ дають їм ще більшу мотивацію робити це. Від підсумків контрнаступу багато хто також чекає наступних позитивних новин.

"Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх", — сказав він.

Рєзніков підкреслив, що очікування не повинні бути завищеними, оскільки в ситуації з контрнаступом теж все не так просто.

"Моя мама – психіатр та психотерапевт, завжди мені говорила: "Якщо ти не можеш змінити обставини, постарайся змінити своє ставлення до них". Тому ми погоджуємо з Генштабом і Ганна Маляр потім каже: "Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де", — підсумував Олексій Резніков.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники вже почали готуватися до контрнаступу ЗСУ. У розпорядження "Телеграфа" потрапили фотографії, зроблені місцевими мешканцями міста, які підтверджують панічні настрої російських військових.

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#Україна #Контрнаступ #Очікування #Олексій Резніков #ЗСУ