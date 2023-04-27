Тривожно? З півночі Криму кудись зникла вся військова техніка росіян (супутникові фото)

Росіяни спустошили ключову базу у північному Криму

У світлі майбутнього контрнаступу ЗСУ та наступного за ним "вибухового" літа в Криму росіянам стає все більш "трєвожно". І оскільки "спецоперація йде за планом", окупанти вже вигребли всю свою техніку з півночі захопленого півострова.

Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє CNN.

Так, на нових фото можна побачити, що росіяни спустошили ключову базу у північному Криму. На об’єкті біля села Медведівка неподалік адмінкордону з Херсонською областю розміщувалася значна кількість російської бронетехніки. Знімки з супутника Європейського Союзу Sentinel 2 від 21 січня 2023 показують велику присутність російського обладнання. На зображеннях Maxar з вищою роздільною здатністю від 11 лютого 2023 року видно десятки одиниць бронетехніки, у тому числі танки та артилерійські гармати.

Однак, на нових знімках, зроблених європейським супутником Sentinel 2 видно, що більшої частини цих машин на базі більше немає.

Телеканал зазначає, що поки незрозуміло куди і навіщо росіяни передислокували свою техніку, але раніше цього місяця російські офіційні особи в Криму дали зрозуміти, що чекають на контрнаступ України на півострові.

Так, наприклад, псеводогубернатор Криму аксьонов раніше звітував про будівництво ешелонованої оборони через загрозу контрнаступу ЗСУ.

"Нам потрібно було готуватися до будь-якого сценарію, і ми це зробили", — говорив він.

Таким чином, у світлі коментарів аксьонова експерти припустили, що виведення російської військової техніки з бази в Медведівці може бути пов’язане з оборонними операціями перед українським контрнаступом.

Нагадаємо, російські пропагандисти вже готові до того, що ЗСУ звільнять Крим. Тож напрацювали моделі висвітлення новин про події на окупованому півострові.

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