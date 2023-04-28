Ворог тисне на Донбасі і має нову тактику ракетних обстрілів: свіжі карти боїв

Окупанти намагаються тримати оборону на Куп'янському напрямку

Поки українці та західні партнери живуть в очікуванні українського контрнаступу, ЗСУ продовжують героїчну боротьбу на всіх напрямках фронту. Особливо напруженою лишається ситуація під Бахмутом, Авдіївкою та Кремінною. Поблизу останнього населеного пункту росіяни намагаються тримати оборону, через що обмежують наземні удари в цьому районі.

Більш детально про ситуацію на фронті розповіли аналітики Інституту вивчення війни у свіжому зведенні. За даними спеціалістів, росіяни могли розпочати перекидання резервів на Бахмутський напрямок.

Схід України

Оборона росіян найбільш помітна на Куп'янському напрямку. Російські джерела повідомляли про бойові сутички поблизу Новоселівського, Вільшана та Крохмального. Однак загальна лінія фронту поблизу Куп'янська наразі стабільна, ведеться розвідка та обмін взаємними артударами. Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія рф в цьому районі поки облишила наступальні дії, натомість намагається укріплювати позиції.

Карта боїв на Донбасі 28.04.2023

При цьому під Кремінною ситуація трохи напруженіша — ворог спробував ударити в напрямку Серебрянського лісу. Про успішність цієї атаки не повідомляється. Також є дані про бої під балкою Журавка і поблизу Макіївки.

У Бахмуті та околицях за минулу добу немає жодних підтверджених успіхів окупантів. Однак вони продовжують напосідати. Тим часом українські захисники вдало відбили атаки поблизу Оріхово-Василівки, Богданівки та Іванівського. Дехто із російських "воєнкорів" стверджував, що "вагнерівцям" нібито вдалося прорватися біля Хромового, однак підтверджень цьому поки немає. Цілком імовірно, що російська армія почала передислокацію підрозділів, аби посилити наявні під Бахмутом угрупування.

Карта боїв за Бахмут 28.04.2023

Також минулої доби тривали атаки ворога вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Українським військовим вдалося успішно відкинути ворога під Авдіївкою, Сіверним, Первомайським, Красногорівкою і Мар'їнкою. Російські джерела стверджують про вдале просування поблизу Водяного, Невельського і Північного.

На заході Донецької області 27 квітня не проводилося жодних наземних атак ворога — принаймні, цьому немає жодних офіційних підтверджень.

Карта боїв на сході України 28.04.2023

Південь України

Росіяни продовжують мілітаризувати територію ЗАЕС, очевидно, переживаючи через можливий початок контрнаступу ЗСУ. Зокрема, за даними британської розвідки, на дахах реакторів станції окупанти розташували вогневі позиції, а також поклали численні мішки із піском.

Карта боїв у Запорізькій області 28.04.2023

Тим часом українські військові продовжують бити по скупченнях сили та боєприпасів російських загарбників на окупованих територіях. Особливо ефектно вдається це на лівобережній Херсонщині — за останні дні вдалося знищити кілька зосереджень російських сил поблизу Корсуньки та Рибальчого. Пошкоджено і російський спостережний пункт в селі Козачі Лагері.

Карта боїв на півдні України 28.04.2023

У відповідь російські війська ведуть ракетні обстріли по мирних містах України. За даними ОК "Південь", ворог цілком міг змінити загальну тактику подібних атак, обираючи снаряди, які важче відслідковувати засобам ППО.

"Телеграф" повідомляв, що нинішня ніч стала для багатьох українців дуже неспокійною. Зокрема, вибухи чули жителі Київщини та Дніпра, а в Умані стався приліт у житлову багатоповерхівку.