"Вбивають українців уві сні": Зеленський та Кулеба відреагували на нічну атаку росіян (фото)

Терор можна зупинити лише зброєю та санкціями

Влада України відреагувала на чергову російську ракетну атаку по українських містах, яка призвела до чисельних людських жертв. Там зазначили, що цей терор можна зупинити лише зброєю та санкціями.

Так, президент України Володимир Зеленський, коментуючи російські удари в ніч на 28 квітня, навів у приклад Умань, де атака країни-терориста принесла жахливі наслідки.

"Ще одна ніч російського терору. Ракети та БПЛА. В Умані пошкоджено 10 житлових будинків. Весь блок одного з них зруйнований. На даний момент: 7 загиблих, є поранені. Російське зло можна зупинити зброєю — це роблять наші захисники. І це можна зупинити санкціями — глобальні санкції мають бути посилені", — каже Зеленський.

Також ситуацію прокоментували і в українському МЗС. Його голова Дмитро Кулеба зазначив, що вбивства — це відповідь росії на всі мирні ініціативи, тому єдиний шлях до миру лежить у вигнанні терористів з нашої території та посиленні наших Збройних сил.

"Ракетні удари, які вбивають ні в чому не винних українців уві сні, зокрема дворічну дитину, — це відповідь росії на всі мирні ініціативи. Шлях до світу — вигнати росію з України. Шлях до світу — озброїти Україну F-16 та захистити дітей від російського терору", - наголошує Кулеба.

Нагадаємо, вночі, 28 квітня росіяни влаштували нічну атаку. Вибухи пролунали у Дніпрі, Києві, Київщині та Умані. ППО України знищило 21 з 23 ракет, проте ті снаряди та ракети, які збити не вдалося завдали жахливої шкоди. Тільки в Умані вже відомо про 10 загиблих, серед яких 2 дітей.

Кореспонденти " Телеграфа" знаходяться зараз на місці подій в Умані. Всі подробиці трагедії ви можете прочитати в онлайн-матеріалі, перейшовши на посилання.