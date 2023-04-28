Удар росіян по Умані: з'явилося відео моменту влучання ракети в будинок

Серед жертв є діти

Внаслідок нічної ракетної атаки одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок в Умані. Кількість загиблих уже зросла до 10, завали продовжують розбирати.

В мережі показали відео фатального моменту, коли ракета влучає у житловий будинок. Видно, що на спальний мікрорайон впали дві ракети. Ролик зняли очевидці, повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Після влучання ракет здійнялися чималі хмари полум’я та пилу.

Нагадаємо, що внаслідок влучання ракети в багатоповерхівці фактично знищений один із під’їздів. Зокрема повністю знищено 27 квартир із 46. Усього тут проживало близько 109 осіб. Нині відомо про двох загиблих дітей — обом по 10 років.

Також очевидці зняли місце події одразу після влучання ракети. Будинок охоплений вогнем, полум'я намагаються погасити рятувальники, які тільки-но з'їжджаються до зони вибуху. У авторки відео чути плач від побаченого.

Нагадаємо, що ракетний удар стався вночі з 27 на 28 квітня. Цю ракетну атаку президент Зеленський назвав типовим почерком російських терористів.

Окрім Умані є загиблі й у Дніпрі. Там ворог влучив у приватний будинок, де загинули матір і 2-річна донька. А ось на Київщині попри пошкоджену багатоповерхівку, обійшлося без жертв.