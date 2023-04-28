У Дніпрі з-під завалів урятували жінку — а в мережі з’явилося фото загиблих мами та доньки

У Дніпрі вночі були прильоти, є жертви

У Дніпрі продовжують розбирати завали після ракетного удару російських окупаційних військ. Станом на 12.00 під завалами знайшли 53-річну жінку, їй вдалося вижити.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними рятувальників, жінку, що вижила, госпіталізували до одного з медичних закладів міста.

Також у ДСНС розповіли, що російська ракета влучила до ангару з будівельними матеріалами, після чого на місці виникла пожежа на площі 400 кв. На гасіння пожежі у рятувальників пішло дві години.

Водночас у мережі опублікували фотографію 31-річної мами та її 2-річної доньки, які загинули у Дніпрі внаслідок ворожого удару. Знімком поділилася сестра загиблої жінки. Сім’я на момент удару перебувала у своєму будинку.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок нічного удару по Україні одна з ракет окупантів влучила у будинок в Умані. Станом на 12.30 відомо про 12 загиблих внаслідок теракту росіян. Також уночі були влучяння й у Київській області. За даними місцевої влади, вночі над областю збили 11 ворожих ракет і два безпілотники.