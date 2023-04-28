"Літаки будуть, а дещо вже є!": Резніков обнадіяв прогнозом щодо військової допомоги Україні

У МОУ розраховують отримати сучасні літаки вже у найближчому майбутньому

Союзники України все ж передадуть Києву бойові літаки, вкрай важливі для визволення територій від окупаційної армії росії під час майбутнього контрнаступу Збройних сил. Що стосується іншого озброєння, то воно поступово продовжує надходити.

Про це у п'ятницю, 28 квітня, під час брифінгу у Києві розповів міністр оборони Олексій Резніков, зазначивши, що станом на сьогоднішній день країни-члени НАТО передають Україні авіацію радянського зразка, але вже найближчим часом ситуація може кардинально змінитися.

"Незабаром ми із вами будемо так же спокійно говорити, як про Рatriot та HIMARS, і про сучасні бойові літаки. За великим рахунком, у зверненні до Санти залишилися літаки та хіба що "Зірка смерті", якщо хто любить "Зоряні війни". Тому сьогодні з точки зору політичного планування на рівні Міністерства оборони ми вже майже біля стелі щодо задач і досягнень", — пояснив він.

За словами очільника МОУ, на початку повномасштабного вторгнення росії союзники готували Україну до партизанської війни, тож тоді розмови більше велися про озброєння що працює на коротких дистанціях. З огляду на це українська армія раділа "стінгерам" і "джавелінам". Однак через понад рік великої війни наша держава має озброєнні важку артилерію, "хаймарси", бронетехніку всіх основних відомих типів і марок. Ба більше, у ЗСУ створена потужна танкова коаліція, на бойовому чергуванні якої вже стоять сучасні Рatriot.

"Потрібно визначати нові цілі. Одна з них — підвищення ефективності оборони, яка дасть змогу завершити війну перемогою України та вийти на кордони станом на 1991 рік й встановити таку систему оборони, яка буде спроможна триматися у разі нової спроби з боку російської федерації отримати реванш", — додав Резніков.

Водночас глава оборонного відомства додав, що до України вже надійшли самохідні артилерійські установки Caesar від Данії, які вже стали на бойове чергування.

"Хочу вам похвастатися, заїхали перші "Цезарі "в Україну, виробництво Франція, але це данські "Цезарі", які стають на бойове чергування", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на озброєнні української армії з'явилася важлива зброя від шведських партнерів — переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70, обладнаний новим радаром.