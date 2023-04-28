Переїхали до нового будинку заради безпеки: з’явилися нові подробиці загибелі мами та дочки у Дніпрі (фото та відео)

У момент прильоту ракети в будинку перебувало п’ятеро людей.

З’явилися нові подробиці смертельного удару по Дніпру в ніч проти 28 квітня, де російська ракета забрала життя 31-річної жінки та її 2-річної доньки. З’ясувалося, що в момент атаки у будинку перебували п’ятеро людей.

Як розповів "Суспільному" родич загиблих Сергій, батько сімейства вижив, а ще двоє членів родини потрапили з тяжкими травмами у реанімацію.

За словами чоловіка, загиблих звали Вікторія та Ольга. До приватного будинку сім’я вирішила переїхати заради безпеки, але російська ракета не залишила їм шансів.

Фото будинку, де загинула мама та дочка

"Зателефонувала медсестра. Сказали: у ваш дім приліт. Тоді брат сказав, що Вікуся та Оля загинули. Каже, приїжджай швидко. Я сів на таксі і приїхав... У хаті було п’ятеро людей. Брат із дружиною, на цьому ліжку спали. У самій постраждалій (кімнаті) — дочка з онукою. А зять — в іншій кімнаті, уцілів, його стіна захистила", — розповів він.

Як заявив перший заступник керівника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, постраждалі з опіками кінцівок та обличчя перебувають в одній із лікарень міста.

"Ще один поранений також перебуває у лікарні. Попередньо зараз йому проводять операцію. Четвертий поранений від госпіталізації відмовився", - сказав він.

Фото будинку, де загинула мама та дочка

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок нічного удару по Україні одна з ракет окупантів влучила до житлового будинку в Умані. Станом на 14:00 відомо про 16 загиблих внаслідок теракту росіян. Також уночі були влучання й у Київській області. За даними місцевої влади, вночі над областю збили 11 ворожих ракет і два безпілотники.