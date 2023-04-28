Переїхали до нового будинку заради безпеки: з’явилися нові подробиці загибелі мами та дочки у Дніпрі (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У момент прильоту ракети в будинку перебувало п’ятеро людей.
З’явилися нові подробиці смертельного удару по Дніпру в ніч проти 28 квітня, де російська ракета забрала життя 31-річної жінки та її 2-річної доньки. З’ясувалося, що в момент атаки у будинку перебували п’ятеро людей.
Як розповів "Суспільному" родич загиблих Сергій, батько сімейства вижив, а ще двоє членів родини потрапили з тяжкими травмами у реанімацію.
За словами чоловіка, загиблих звали Вікторія та Ольга. До приватного будинку сім’я вирішила переїхати заради безпеки, але російська ракета не залишила їм шансів.
"Зателефонувала медсестра. Сказали: у ваш дім приліт. Тоді брат сказав, що Вікуся та Оля загинули. Каже, приїжджай швидко. Я сів на таксі і приїхав... У хаті було п’ятеро людей. Брат із дружиною, на цьому ліжку спали. У самій постраждалій (кімнаті) — дочка з онукою. А зять — в іншій кімнаті, уцілів, його стіна захистила", — розповів він.
Як заявив перший заступник керівника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, постраждалі з опіками кінцівок та обличчя перебувають в одній із лікарень міста.
"Ще один поранений також перебуває у лікарні. Попередньо зараз йому проводять операцію. Четвертий поранений від госпіталізації відмовився", - сказав він.
Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок нічного удару по Україні одна з ракет окупантів влучила до житлового будинку в Умані. Станом на 14:00 відомо про 16 загиблих внаслідок теракту росіян. Також уночі були влучання й у Київській області. За даними місцевої влади, вночі над областю збили 11 ворожих ракет і два безпілотники.