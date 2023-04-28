"Гриб був як атомний", "чоловік сидів і плакав від розпачу": очевидці ракетного удару в Умані розповіли нові подробиці трагедії (відео)

Люди бачили це жахіття на власні очі

Кількість жертв ракетного удару в Умані сягнула 15 осіб. Завали досі продовжують розбирати й завершення рятувальних робіт відбудеться ще не скоро.

Очевидці цих жахливих подій докладно розповіли, що відбулося у перші секунди та хвилини трагедії. Як повідомляє "Суспільне Черкаси", місцевий житель Василь Охмак бачив вибух на власні очі:

"Десь о 4:20 — стовп диму. Вибухи були великі. Десь там далі ще другий був. А цей — як гриб був атомний, чорний купол", — говорить чоловік.

"Ми прокинулися від гучного вибуху, потім я побачила у вікно спалах. Збігалися усі сусіди. Мій хлопець пішов подивитися і побачив, що немає одного під'їзду. Ми бачили ці страждання. Я сама бачила, як чоловік сидів у караті швидкої й плакав від розпачу", — розповідає місцева жителька Аліна Золотухіна.

Телеканал ТСН своєю чергою поспілкувався із дівчиною Юлією, яка на відео показувала наслідки ракетного удару та отримані поранення. Нині вона перебуває у лікарні та відходить від шокового стану. З голови її чоловіка дістали уламок скла, а сама жінка отримала поранення ніг:

"Дуже страшно було, адже був дуже великий, потужний удар. В квартирі повибивало вікна, дзеркала. Знайомих людей, які проживали поруч, уже немає. Там ще й інформація про дитину. Повертатися додому зараз немає сенсу взагалі і ми не знаємо, що робити далі", — говорить постраждала. За її словами, вона одразу зняла відео про наслідки вибуху, адже хоче, щоб світ знав і бачив злочини рф.

Нагадаємо, що близько четвертої ранку росія завдала ракетного удару по Україні. Очевидці показали момент ракетного влучання в Умані та перші хвилини після.

Нині на місці події працюють кореспонденти "Телеграфа", які стежать за тим, що відбувається та фіксують на камери кадри чергового жахливого воєнного злочину росіян. Особливо вражає масштаб трагедії з висоти пташиного польоту.