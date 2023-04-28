Перекрити новину про Умань. Росіяни обстріляли центр Донецька, багато загиблих (фото, відео)

"Прильоти" припали прямо по центру міста, зокрема на вулицю Університетську, стадіон РСК "Олімпійський" та парк кованих фігур

Тимчасово окупований Донецьк продовжує зазнавати кривавих обстрілів. У своєму новому злочині росіяни практично напевно поспішають звинуватити Україну, але, як уже давно відомо, ЗСУ не завдають ударів по цивільних об’єктах, на відміну від окупантів, яким, до речі, може бути цілком вигідно обстріляти місто під своїм же контролем, щоб інформаційно перекрити нічний ракетний удар по Дніпру та Умані, де вони вбили мирних жителів.

Про обстріл Донецька повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на місцеву "владу".

Повідомляється, що 28 квітня "прильоти" припали прямо по центру міста, зокрема на Університетську вулицю, стадіон РСК "Олімпійський" та парк кованих фігур.

У підступній атаці вже проглядається почерк росіян, як і в Умані чи Дніпрі, цілями стали мирні жителі. Наразі ж відомо про щонайменше сім загиблих.

На вулиці Університетської маршрутне таксі згоріло вщент.

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Так виглядають наслідки удару на стадіоні РСК "Олімпіський".

Снаряди зруйнували парк, де серед дня могло перебувати багато людей, що ще раз підтверджує цілеспрямованість удару.

Також стало відомо про влучення і в будівлю Донецької обласної травматології, де нібито було пошкоджено єдиний апарат МРТ на всю недореспубліку.

І ось уже на цей момент, як і очікувалося, в атаці на Донецьк ватажок бойовиків "ДНР" денис пушилін звинувачує ЗСУ. Він повідомляє, що загинуло семеро людей, одна з них дитина. Ще близько десяти людей дістали поранення.

Незважаючи на всі ці звинувачення рішуче незрозуміло, навіщо ЗСУ уподібнюватися росіянам і завдавати неприцільних ударів, коли за весь час війни наша армія вже стала відома своїми точними та ефективними ударами саме по військових об’єктах противника. А ось якраз росіянам цілком має сенс такими кривавими новинами перебити інформаційну повістку після свого ранкового злочину в Умані та Дніпрі.

Такої думки, до речі, дотримується радник мера Маріуполя Андрющенко.

"Стандартно. Після терористичної атаки по неокупованої частині України, якщо є велика кількість загиблих цивільних — росіяни наносять удар по окупованому Донецьку. Аби прикрити постановкою "обстріл ЗСУ" своє людожерство та забеспечити моральне виправдання вбивства цивільних в Україні.

Донецьк. Марштрутка (ну по класікі вже). Повідомляють про сім загиблих, включаючи дитину. Якби не росіни — люди могли б жити довго та щасливо.

Допоки вся територія України не буде деокупована, до тих пір росіяни будуть вбивати українців вне залежності від місця перебування. Такий він, справжній геноцид", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сьогодні, 28 травня, близько 4:30 країна-терорист завдала чергового удару по житловому будинку, цього разу — в Умані. Внаслідок влучення ракети один із під’їздів дев’ятиповерхівки у спальному районі було повністю знищено. Ще близько 10 будинків зазнали пошкоджень. "Телеграф" побував на місці подій і сфотографував весь жах російського терору.