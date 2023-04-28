"Не поїду в Бахмут бути м’ясом": відома парамедикиня висадила попутника просто на трасі через образливі слова

Дівчину засудили її близькі

Вислови чоловіків у тилу в бік військовослужбовців часто стають причиною скандалу, оскільки деякі з них висловлюють відверту зневагу до захисників. До прикладу, бізнесмен у Буковелі отримав хвилю критики на свою адресу. А днями українська парамедикиня Ірина Цибух висадила чоловіка за образливі слова про мобілізованих.

Як повідомляє жінка у себе в Twitter, напередодні дорогою до Києва вона підібрала чоловіка, у якого зламалася машина. Однак незабаром обурена висадила його на узбіччя під дощ:

"Це сталось, бо він не лох, щоб мобілізовуватись і не поїде в Бахмут бути м'ясом. Після того, як я сказала, що повернулась з-під Бахмуту, встала на аварійну і сказала йому бистро у**бувати з моєї машини, він сказав, що одразу видно, що я військова", — йдеться у повідомленні.

Тепер, за словами Ірини, її критикують близькі люди через цей вчинок. Як зазначає парамедикиня, на їхню думку, чоловік тепер вважатиме усіх військових такими. А також не розуміють, чому вона не довезла його до якогось населеного пункту. Натомість у коментарях Ірину підтримують. Та погоджуються, що чоловік не мав так висловлюватися про українських військових.

Нагадаємо, що кричущий випадок зневаги до українського воїна стався у Хмельницькому в храмі УПЦ МП. Військового побили за протест проти Московського патріархату.

А іншого українського військового взагалі напоїли снодійним і обікрали до нитки у Львові. Він сам знайшов грабіжника та привів до поліції, але того досі не затримали.