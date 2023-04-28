Кулеба пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не варто вважати вирішальною битвою

Висновки про те, що стало битвою, можна буде зробити після війни

Контрнаступ ЗСУ, який ще не розпочався з кількох причин, не можна назвати "вирішальною" битвою з росіянами. У цьому контексті спотворюється картина зусиль. Висновки про те, чи він був вирішальним, можна буде зробити тільки після закінчення війни.

Таку думку висловив голова МЗС України Дмитро Кулеба на прес-конференції в Одесі. Він ще раз наголосив, що Україна має намір боротися доти, доки не звільнить від російських загарбників усі території.

"Контрнаступ не треба вважати останньою битвою. Остання битва — це та битва, яка призведе до повного звільнення українських територій. Але цей висновок можна буде зробити лише наприкінці битви, а не на початку. А ті, хто робить висновок, чи є це вирішальною битвою, на самому початку, вони спотворюють картину наших зусиль", — пояснив Кулеба.

З його слів, Сили оборони України мають намір звільнити всі території, захоплені росіянами. І якщо потрібно буде провести кілька контрнаступів, то Україна готова на це. Міністр закордонних справ наголосив, що війна з росією не може бути і не має бути заморожена.

Прес-конференція Дмитра Кулеби відбулася в Одесі після того, як глава українського МЗС зустрівся із колегами з Латвії, Литви, Естонії, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції, а також держсекретарем МЗС Фінляндії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава Міноборони України Олексій Резніков назвав "перегрітими" очікування українців від контрнаступу ЗСУ. Цілком нормально, що українці очікують на перемогу, але очікування не повинні бути завищеними, оскільки в ситуації з контрнаступом теж все не так просто.