ЗСУ застосували "бойові" байдарки для форсування Дніпра: західні ЗМІ пишуть про перші звільнені села

Українські воїни вже кілька разів висаджувалися на лівому березі Дніпра та навіть звільнили кілька сіл

Ніхто не знає, звідки розпочнеться контрнаступ ЗСУ, не виключено, що з лівого берега Дніпра на Херсонщині. До того ж, іноземні тренери вже готують бойових байдарочників для форсування Дніпра.

Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на джерело. Також журналісти опублікували фото, де видно, як українські військові на байдарках пливуть річкою.

Повідомляється, що для форсування Дніпра ЗСУ мають намір використовувати малі оперативні спецпідрозділи на байдарках. З початку 2023 року Україна залучає до цього питання експертів та закуповує необхідну спецтехніку.

Українських воїнів тренують іноземні тренери, серед яких є громадянин Німеччини. За його словами, він особисто навчив близько 40 українських військових. На кадрах, які опинилися у розпорядженні Bild, видно тренувальний табір, розташований на сході України. Саме тут спецназ ЗСУ вчать веслувати на байдарках і висаджуватись у повному бойовому спорядженні.

За словами експертів, байдарки чудово підходять для того, щоб непомітно переплисти через Дніпро до позицій росіян на протилежному березі: вони безшумні та невеликі за розміром, тому їх важко побачити вночі. А щоб прилади нічного бачення теж не могли помітити плавзасоби, на борт наносять спеціальне покриття.

Також німецьке видання стверджує, що за останні кілька днів український спецназ у кількох місцях уже форсував річку та звільнив кілька населених пунктів. У тому числі й село Дачі за 93 кілометри на північ від Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український контрнаступ не буде фінальною битвою з росією. Дмитро Кулеба закликав не давати оцінок доти, доки не закінчиться війна. Інакше це спотворює картину зусиль.