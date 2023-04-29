Українські військові просунулися під Вугледаром: свіжі карти боїв в Україні
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Найзапекліші бої тривають в Бахмуті та Мар’їнці
Російські війська продовжують тиснути на сході України та обстрілювати як прифронтові, так і міста в глибокому тилу. Окупанти просуваються на північний захід від Кремінної.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Зазначається, що ворог також посилив тиск на трасу Костянтинівка — Часів Яр — Бахмут.
За даними Генштабу, ворог зосередив наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу українські позиції атакували 48 разів.
Схід України
Ворог на Харківщині не атакував, застосовував безпілотники для коригування вогню артилерії. Наступальні дії зафіксовані на Лиманському напрямку — в бік Білогорівки та південніше Діброви. Кадри з геолокацією показують, що окупанти просунулись в 10 км на північний захід від Кремінної.
В Бахмуті та околицях тривають бої. За даними Генштабу окупанти вели безуспішний наступ в бік Богданівки та Часового Яру. Тиск на трасу між Бахмутом та Костянтинівкою через Часів Яр посилюється. Ворог просунувся біля цієї дороги. Окупанти заявили про прорив вагнерівців в центрі Бахмута, а також про українські контратаки біля Хромового та Богданівки.
На Авдіївському напрямку ворог наступав в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське. За даними аналітиків DeepState, штурм Первомайського доволі масований, ворог зібрав для нього резерви. Російські війська, ймовірно, розмістили термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, засоби військового округу, на напрямках до Авдіївки та західної частини Донецької області, що вказує на потенційну підготовку до посилення наступальних операцій, зазначають аналітики.
На Мар’їнському напрямку війська рф атакували в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В західній частині Донеччини українські війська просунулися. Згідно з кадрами з геолокацією, українські війська просунулися на південний захід від Павлівки (3 км на південний захід від Вугледара). Частковим підтвердженням є заява російського міноборони про удари по позиціях ЗСУ в цьому районі.
Південь України
Окупанти продовжують обстрілювати південь України. Українські війська завдають ударів по російських позиціях, зокрема у Корсунці Херсонської області.
Раніше "Телеграф" повідомляв про тренування українських військових на байдарках. Заявляється, що вони можуть бути використані для форсування Дніпра. В окупованому тим часом неспокійно. В Севастополі палає резервуар з паливом — в цьому звинувачують безпілотник.