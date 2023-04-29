Українські військові просунулися під Вугледаром: свіжі карти боїв в Україні

Найзапекліші бої тривають в Бахмуті та Мар’їнці

Російські війська продовжують тиснути на сході України та обстрілювати як прифронтові, так і міста в глибокому тилу. Окупанти просуваються на північний захід від Кремінної.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Зазначається, що ворог також посилив тиск на трасу Костянтинівка — Часів Яр — Бахмут.

За даними Генштабу, ворог зосередив наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу українські позиції атакували 48 разів.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог на Харківщині не атакував, застосовував безпілотники для коригування вогню артилерії. Наступальні дії зафіксовані на Лиманському напрямку — в бік Білогорівки та південніше Діброви. Кадри з геолокацією показують, що окупанти просунулись в 10 км на північний захід від Кремінної.

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті та околицях тривають бої. За даними Генштабу окупанти вели безуспішний наступ в бік Богданівки та Часового Яру. Тиск на трасу між Бахмутом та Костянтинівкою через Часів Яр посилюється. Ворог просунувся біля цієї дороги. Окупанти заявили про прорив вагнерівців в центрі Бахмута, а також про українські контратаки біля Хромового та Богданівки.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог наступав в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське. За даними аналітиків DeepState, штурм Первомайського доволі масований, ворог зібрав для нього резерви. Російські війська, ймовірно, розмістили термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, засоби військового округу, на напрямках до Авдіївки та західної частини Донецької області, що вказує на потенційну підготовку до посилення наступальних операцій, зазначають аналітики.

На Мар’їнському напрямку війська рф атакували в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В західній частині Донеччини українські війська просунулися. Згідно з кадрами з геолокацією, українські війська просунулися на південний захід від Павлівки (3 км на південний захід від Вугледара). Частковим підтвердженням є заява російського міноборони про удари по позиціях ЗСУ в цьому районі.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують обстрілювати південь України. Українські війська завдають ударів по російських позиціях, зокрема у Корсунці Херсонської області.

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв про тренування українських військових на байдарках. Заявляється, що вони можуть бути використані для форсування Дніпра. В окупованому тим часом неспокійно. В Севастополі палає резервуар з паливом — в цьому звинувачують безпілотник.