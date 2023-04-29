"Дешевше зараз підтримати Україну": Зеленський оцінив, скільки триватиме війна та розповів про потребу

Україні потрібно більше зброї аби зберегти більше життів

Україна планує контрнаступ, — підтвердив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі скандинавськими журналістами. Він також зазначив, що вважає, що українським військовим вдасться вибити росіян, а також повернути контроль над Кримом.

Про це пише фінське видання Yle. Водночас Зеленський наголосив, що значною мірою успіх контрнаступу залежить від продовження поставок зброї від західних країн. Це допоможе врятувати якомога більше життів, вважає президент.

Він наголосив, що росіяни втрачають мотивацію. Зазначається, що подробиці контрнаступу не розголошувалося, однак Зеленський припустив, що війна може "тривати роками або навіть десятиліттями", — пише видання.

"Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики третьої світової війни", — цитують українського президента. Серед зброї, якою могла б допомогти Україні Фінляндія — реактивні літаки Hornet, які країна планує списати у 2025 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ можуть почати контрнаступ лише за сприятливих погодних умов. Також треба закінчити навчання військовий користуванню західними зразками техніки.