Вже на бойовому чергуванні: чим особливі САУ Caesar, які Україна отримала від Данії

Кілька установок вже перебувають на озброєнні української армії

Данія нарешті погодилася передати Україні кілька своїх самохідних артилерійських установок Caesar, деякі з яких вже перебувають на бойовому чергуванні Збройних сил. Про це напередодні розповів міністр оборони Олексій Резніков, зазначивши, що поставка цього виду озброєння стала досить непростим процесом, хоча проєкт передачі САУ союзники погодили ще у серпні 2022 року.

Як пише видання defence-ua, інформацію щодо кількості Caesar, які вже отримала Україна, поки не розголошують.

Чим особливий цей вид зброї

САУ Caesar мають кілька відмінностей у порівнянні з машинами, які є на озброєнні української армії. Першочергово — вони оснащенні іншим типом шасі, а саме Tatra 815-7 8х8, завдяки яким кількість боєприпасів, які здатні перевозити ці САУ були збільшені майже удвічі — до 30 одиниць.

Крім того, ці установки мають автоматизовану систему зарядки, яка дозволяє відчутно полегшити роботу розрахунку цього типу артилерії.

Водночас з маніпулятора, який відповідає за заряджання снарядів, зняли частину навантаження. Наразі основною задачею зараджаючого є установка снаряда на лоток, що розташований поблизу боєукладки, хоча раніше їх доводилося носити до казенної частини. Варто зазначити, що вага кожного 155-міліметрового боєприпасу — близько 40 кілограмів.

Ба більше, Caesar, що був переданий Україні Данією, має досилач й кілька вишибних зарядів, що також суттєво спрощує роботу розрахунку.

Ці САУ здатні розвивати швидкість по бездоріжжю швидкість до 80 кілометрів на годину, а дальність їх стрільби — до 40 кілометрів (у залежності від типу боєприпасів).

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