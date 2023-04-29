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Що пропонував Україні Сі Цзіньпін: у Зеленського відповіли на гостре запитання

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Сі Цзіньпін провів розмову із Зеленським Новина оновлена 29 квітня 2023, 11:52
Сі Цзіньпін провів розмову із Зеленським. Фото ТАСС

Подоляк розповів, яку мету має Китай

Китайський лідер Сі Цзіньпін зателефонував президенту України Володимиру Зеленському не для того, щоб намагатися умовити сторони війни заморозити конфлікт.

Таку думку в ефірі програми "Право на владу" озвучив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на питання про те, чи пропонував Китай заморозити війну з росією.

За його словами, Китай — дуже "обережна" держава з погляду стратегування і там чітко розуміють, що замороження конфлікту — це не розв'язання проблеми.

"Вони розуміють, що якщо запропонують заморожування конфлікту, то автоматично визнають, що нічого не розуміють у ході війни в Україні. Таким чином Китай просто запропонував би Україні капітулювати.

У Китаї вже аналізують майбутні наслідки цієї війни, вони розуміють, що для України неприйнятно говорити про замороження конфлікту після 14 місяців війни. За такого результату і росія не вирішила б свої питання, і Україна не вирішила б питання повернення окупованих територій.

Замороження конфлікту не лише не вирішить питання війни, воно також завадить Україні вступити до Євросоюзу, до НАТО. Ми не отримали б жодних гарантій безпеки, ми не отримали б практично нічого від цього. Ми просто поступово втрачали підтримку інших країн у війні. Це могло бути лише метою російської федерації, а Китай не гратиме у російську гру", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський розповів про бесіду із Сі Цзіньпіном і пояснив, на що точно не піде Україна.

Теги:
#Україна #Китай #Росія #Михайло Подоляк