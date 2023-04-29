"Були моменти": Зеленський зробив зізнання західним журналістам

Жодна країна світу не змогла б одноосібно покрити всі потреби України у протистоянні збройній агресії росії

З початку повномасштабного вторгнення росії деякі країни-союзники, які обіцяли надати Києву військову допомогу, підводили із вчасною передачею вкрай важливого для Збройних сил озброєння.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у черговому інтерв’ю для журналістів фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, зазначивши, що одним із вкрай важливих факторів на війні є вчасне отримання обіцяної допомоги.

"На війні дуже важливо все робити вчасно. І розраховувати на тих, хто тобі, щось пообіцяв або дав слово. Це дуже важливо. На цій війні в нас були моменти, коли нас підводили. Я хочу вам подякувати, що цього не було з вашими країнами", — пояснив він.

За словами українського лідера, повномасштабна війна, котру розв'язала російська федерація — дуже складна і масштабна у застосуванні різних технологій. Саме тому жодна держава у світі не змогла б повністю покрити всі потреби України, забезпечивши її всім необхідним, одноосібно. З огляду на це, міжнародна підтримка від союзників є комплексною.

"Але ми боремося за те, щоб потім країни Європи, країни НАТО ніколи не відчували спроможності росії анексувати тут чи іншу свободу", — наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український лідер Володимир Зеленський відверто розповів про "браковану" ППО, яку Україна отримала від союзників в одному з пакетів військової допомоги для ЗСУ.