ЗСУ можуть зайти на територію росії: експерт описав сценарій (відео)

Виконання завдання могло б бути спрямоване проти логістики окупантів

Аналітики розглядають різні сценарії контрнаступу України. Якщо Генштаб вирішить проводити його вздовж кордону з росією, то ЗСУ можуть зайти на територію рф.

Так вважає воєнний експерт Олег Жданов. Він зазначив, що перебування буде лише тимчасовим, для виконання бойових завдань, зокрема — відрізання шляхів логістики та поставок угрупуванням військ рф на територію України.

Також метою може бути створення демілітаризованої зони безпеки. Але це буде виключно короткострокова присутність. Альтернативну думку нещодавно озвучив в.о. командира бригади "Азов" Богдан Кротевич. Він вважає, що Україна може захоплювати невеликі міста рф, аби використовувати їх як важіль впливу для повернення своїх територій.

Однак поки контрнаступ офіційно не почався. Як розповідав "Телеграф", на його відтермінування вплинула погода та необхідність закінчити підготовку військових. Українські військові під час контрнаступу можуть вдатися до хитрощів, адже попри більший запас техніки, все ще вагомим лишається питання втрати снарядів та особового складу.