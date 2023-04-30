Україна може відповісти дуже жорстко, паради в росії 9 травня скасовують не дарма — інтерв’ю з Дмитром Снєгірьовим

Останній тиждень квітня запам’ятався масованою ракетною атакою, що призвела до трагедії в Умані та Дніпрі. А паралельно "невідомі дрони кошмарили" москву, а також задавали жару окупантам Криму. Причому на півострові відзначилися як морські безпілотники, так і повітряні.

Про те, чому росія після півторамісячної перерви знову завдала масованого ракетного удару, а також про можливі дії України як помсту за такі атаки, "Телеграфу" розповів військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгірьов.

Чому ракетний удар був саме зараз

– У п’ятницю, 28 квітня, через добу після нічного удару "Калібрами" по Миколаєву, росіяни завдали масованого удару крилатими ракетами по Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях. Найбільше постраждала Умань, де приліт у житлову багатоповерхівку забрав життя 23 людей. Але є жертви й у Дніпрі, є постраждалі на Київщині. Чого Росія прагне досягти цими ракетними ударами?

– Такі удари завдаються на тлі повідомлень про можливий швидкий контрнаступ України. Зверніть увагу на вибір цілей. Росіяни б’ють вже не просто по об’єктах критичної інфраструктури (куди ракети не долітають завдяки роботі нашої ППО), а й – спеціально – по житлових будинках. Спеціально ж – уночі, коли ці будинки повні людей. Це терористичний елемент психологічного тиску. Не так на військово-політичне керівництво України (яке чітко дало зрозуміти, що не піде на переговори з путінською росією), як – на громадянське суспільство. В надії посіяти в українцях страх, недовіру. Росія відверто сповідує терор проти цивільного населення як елемент військової доктрини. Заради досягнення своїх політичних цілей.

– Чому обстріл стався саме зараз? Про контрнаступ говорять давно, дату його все одно ніхто точно не знатиме. Чи є зв’язок, наприклад, із телефонною розмовою між керівниками України та Китаю, що відбулася 26 квітня? Чи з тим, що Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила 27 квітня резолюцію, в якій визнала геноцидом депортацію українських дітей та дорослих на територію Росії?

- Розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном тут точно ні до чого. Не варто шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Офіційна позиція Китаю – визнання територіальної цілісності та суверенітету України. Обстріл саме 28 квітня може бути реакцією Кремля на рішення ПАРЄ. Путін відомий своєю мстивістю. А зганяти злобу зараз може лише на українцях. Але такі рішення ухвалюються ще й залежно від наявності відповідних засобів ураження. Насамперед – крилатих ракет. І інформація про передислокацію носіїв, про високу ймовірність завдання ракетних ударів, з’явилася від нашого Генштабу ще за кілька днів до цієї атаки.

Чому Захід допомагає нам саме так

– Чи немає відчуття, що Захід все ще недостатньо допомагає убезпечити українське небо?

- Навпаки. Захід уже заявив про прискорений характер військово-технічної допомоги Україні. Буквально за тиждень до обстрілу три країни повідомили, що передають нам зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) типу Patriot. Плюс Німеччина передала другу систему IRIS-Т. Показовою є і кількість крилатих ракет, збитих під час обстрілу 28 квітня української ППО. Згідно з офіційними даними, з 23 ракет Х-101/Х-555 вдалося збити 21. Це дуже високий показник, який говорить про те, що наша система ППО не просто працює, але й робить це досить ефективно. Основний удар цього разу було направлено по Києву. Але всі 11 крилатих ракет, а також два безпілотні літальні апарати були знищені. Тож окупанти точно не досягли своїх цілей. І Захід нам відчутно допомагає.

Представники США анонсували проведення у Брюсселі засідання з союзниками по НАТО, де говоритимуть про прискорення виробництва зброї та боєприпасів для України. Відвертий російський терор проти цивільного населення має зворотну реакцію. Захід посилює та прискорює надання Україні військово-технічної допомоги.

Невипадково на тлі цих ракетних обстрілів США вперше з моменту розпаду СРСР заявили про відновлення програми з виробництва плутонієвих сердечників. Чітка відповідь на ядерний шантаж з боку Росії, а також на її терор проти мирного населення українських міст.

– Чи можна очікувати, що нарешті зрушиться з "мертвої точки" питання з наданням Україні західної авіації?

- Так можна. Це питання абсолютно не прив’язане до політичної складової, як вважають деякі. Все впирається виключно в логістичні та технологічні моменти. Створення ремонтних баз, підготовка техніків та льотних складів займе дуже багато часу. Ще один стримувальний фактор – аеродроми України на цей момент не пристосовані для тих самих F-16. Ці літаки мають дуже чутливі шасі. Для зльоту та посадки їм потрібна абсолютно рівна поверхня. У нас аеродроми – це бетонні плити.

З урахуванням такої специфіки, а також необхідності швидкого поповнення бойової авіації ЗСУ і було ухвалено рішення передавати нам МіГ-29. На мій погляд, питання передачі нам американських F-16, шведських Gripen, французьких Mirage – на порядку денному. Але не в найближчому майбутньому. Відповідно до стандартів НАТО, підготовка льотних екіпажів триває два роки. З урахуванням рівня мотивованості, класу, навчання наших асів, дані терміни знизили до дев’яти місяців. Але підготовку техніків (а це близько трьох років) так прискорити неможливо! Наші техніки орієнтовані працювати з радянськими, російськими зразками літаків. Це Су чи МіГ.

– Але нам потрібні – якнайшвидше – сучасніші літаки, які мають досконаліші характеристики. Невже нема виходу?

– Є. Вирішується питання щодо залучення іноземних добровольців – як у вигляді авіаційних техніків, так і пілотів. Якщо тут буде позитивне рішення, то, гадаю, не буде проблем і з передачею нам західних винищувачів.

Удари на упередження

- Як ми можемо мінімізувати ризики ракетних ударів з боку росії? Адже скільки можна просто відбиватися і підраховувати жертви та руйнування?

- Слід розуміти, що навіть ЗРК Patriot не дотягнеться до акваторії Каспійського моря, звідки була остання масована ракетна атака. Дальність цієї системи ураження до 150 км. Ось якщо Великобританія зважиться передати нам крилаті ракети з дальністю до 500 км — це дасть змогу вражати основи зосередження авіанесучих з’єднань росії. І, звісно, у нас залишаються удари безпілотниками. Сподіваюся, Укроборонпром почне виробляти у промислових масштабах той же давно заявлений БПЛА з дальністю поразки до 1000 км.

Вкрай важливими є превентивні удари по місцях накопичення ракет та їх носіїв. Насамперед – по аеродромах. Це не дасть змоги застосовувати стратегічну авіацію, фактично відсуне супротивника так далеко, що він не зможе діставати нас цією компонентою. Залишається ще морська. Але й на неї, гадаю, ми знайдемо управу. Ті ж морські дрони вже неодноразово показали свою ефективність.

- Яка ймовірність, що ми зробимо ту саму масовану атаку дронів, про яку останнім часом говорять все гучніше?

– Доволі висока. Наразі триває фактично тестування російської ППО. Атаками і на окупований Крим, і на власне територію країни-агресора. Лише за останній тиждень, і лише на території Московської області, було виявлено низку невідомих безпілотників. Один із яких, на відміну від попередніх випадків, був оснащений вибуховими речовинами. Це показово. Мені здається, що незабаром йтиметься не про поодинокі пуски БПЛА, а про так звані роєві. З використанням кількох десятків дронів. І, можливо, кількох хвиль. Особливо зростає ймовірність всього цього ближче до сакральної для росіян дати – 9 травня або безпосередньо в цей день. Не випадково й те, що то там в росії скасовують паради. Цілком можливо, що 9 травня стане Днем української військової слави.