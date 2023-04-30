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"У полон би нікого не брали": Зеленський розповів, як на Банковій готувалися до штурму окупантів (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський розповів Дмитру Комарову про оборону Банкової Новина оновлена 30 квітня 2023, 10:36
Володимир Зеленський розповів Дмитру Комарову про оборону Банкової. Фото Скрін із відео

Український уряд готовий був до останнього бути на Банковій

З початку повномасштабного вторгнення оборона Банкової була серйозно підготовлена до сценарію нападу російських окупантів на Київ. У різних точках знаходилися ящики зі зброєю та патронами.

Про це Володимир Зеленський розповів українському журналісту Дмитру Комарову у спецпроекті "Рік. За кадром. День президента", який був записаний узимку 2022 року.

"Якщо впала столиця і побіг лідер, держави немає. Нас би не було, якби вони (росіяни – Ред.) зайшли всередину (Офісу президента, — Ред.). Якщо ти не пускаєш когось до себе, що відбувається? Я думаю, що ніхто нікого в полон не взяв би. У нас була дуже серйозно підготовлена оборона Банкової. Ми б до останнього там... У нас були ящики зі зброєю, з патронами у різних точках Банкової", — сказав глава держави.

Також Зеленський додав, що він уміє стріляти, а також має зброю.

"Так, у мене є (пістолет — Ред.). Так, я вмію (стріляти з пістолета — ред.). Усвідомлюю собі: президент України в полоні у росіян. Це ганьба. Я вважаю, що це ганьба", — підсумував він..

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський розповів західним журналістам, що під час повномасштабної війни деякі країни підводили Україну.

Теги:
#Україна #Оборона #Зброя #Війна #Банкова #Вторгнення #Володимир Зеленський