"Немає особливого сенсу": президент Чехії розповів про головний недолік постачання західної техніки Україні

Чехія із союзниками шукає можливість розв'язати проблему

Для успішного ведення бойових дій українські війська потребують величезної кількості боєприпасів, без яких західна техніка перетворюється на "складський товар".

Як розповів президент Чехії Петр Павел після повернення з України, зараз його країна разом з іншими союзниками шукає можливості наростити їхні постачання на потреби ЗСУ. Його слова наводять Ceske Noviny.

Він зазначив, що після численних зустрічей в Україні як на державному, так і на регіональному рівні йому стало зрозуміло, що Україна найбільше потребує боєприпасів.

При цьому президент Чехії повідомив, що цей дефіцит не лише впливає на здатність до захисту від російської агресії, а й на можливість успішного контрнаступу.

Павел зазначив, що союзники передають Україні потужну бойову техніку, на зразок танків, з мінімальним боєкомплектом, а тому ЗСУ можуть розгорнути ці машини на кілька днів, а потім мають відвести їх від лінії фронту.

"По суті, вони стають складським товаром. І в цьому немає особливого сенсу", — наголосив він.

Глава Чехії додав, що його країна разом з іншими союзниками застосує "творчі шляхи", щоб знайти необхідні снаряди для України у стислий термін.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія шукає можливості закупити для України далекобійні ракети з дальністю поразки до 300 кілометрів і для цього вже створила спеціальний фонд.