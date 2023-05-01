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По столиці не влучили: вночі ЗСУ знищили майже всі випущені російські ракети

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сили ППО на захисті неба Новина оновлена 01 травня 2023, 07:37
Сили ППО на захисті неба. Фото https://t.me/MykolaOleshchuk

Ворог атакував вночі

Російські окупанти вкотре здійснили масовану атаку по Україні з повітря. В Києві всі ворожі ракети та безпілотники були знищені.

Про це повідомляє КМВА. У столиці повітряна тривога тривала близько трьох годин. Попередньо, одночасно з ракетами окупанти застосовували дрони. Однак сили ППО змогли впоратися з ворогом — за даними КМВА жертв ракетної атаки серед цивільного населення немає, як не зафіксовано руйнувань житла чи інфраструктури.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, з 18 випущених крилатих ракет збили 15. Це були ракети повітряного базування Х-101/Х-555. Зазначимо, що це вид крилатих ракет, аналогічний тому, що влучив в будинок в Умані.

Росіяни атакували з літаків з двох напрямків — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Атака почалася близько 2:30 ночі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 1 травня окупанти вдарили по Павлограду. Про загиблих не повідомлялося, однак в людей винесло не тільки скло, а й місцями рами у вікнах.

Теги:
#Київ #ППО #Ракети