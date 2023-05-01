Страшний сон для російської ППО: що відомо про українську ракету "Трембіта" (фото, відео)
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Українська ракета "Трембіта" буде дешевшою, ніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога
Українські волонтери почали розробку "народної" бойової ракети під назвою "Трембіта".
Як пише "Мілітарний", розробку снаряда ведуть інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та їхні колеги із громадської організації "Відсіч".
"Трембіта" являтиме собою малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном. Очікується, що вона стане "кошмаром" для ППО ворога.
"Наша проста ракета — незрівнянно дешевше, аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога", — кажуть інженери.
Що ще відомо про "народну ракету"
Інженери розповіли, що такі снаряди ідеально підійдуть для ураження ворожих об’єктів, а також виснаження засобів протиповітряної оборони противника.
Розробники запевняють, що запуск двох десятків таких ракет дозволить долати ППО противника та вражати цілі на вказаній глибині.
Волонтери також наголосили, що "іржаві С-300" противника не зможуть знищити "Трембіти".
Виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень планують розгорнути по всій території України.
Характеристики ракети "Трембіта":
- Споряджена вага: 100 кг;
- Вага бойової частини: 20 кг;
- Дальність ураження: понад 140 км;
- Швидкість: понад 400 км/год;
- Максимальна висота польоту: 2000 м;
- Мінімальна висота польоту: 30 м;
- Двигун: 30 л.
Запускати ракету можна з пневмокатапульти, а також за допомогою твердопаливного прискорювача.
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