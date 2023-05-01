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Страшний сон для російської ППО: що відомо про українську ракету "Трембіта" (фото, відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Ракета "Трембіта" має дальність польоту понад 140 км Новина оновлена 01 травня 2023, 09:22
Ракета "Трембіта" має дальність польоту понад 140 км. Фото Український мілітарний портал

Українська ракета "Трембіта" буде дешевшою, ніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога

Українські волонтери почали розробку "народної" бойової ракети під назвою "Трембіта".

Як пише "Мілітарний", розробку снаряда ведуть інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та їхні колеги із громадської організації "Відсіч".

"Трембіта" являтиме собою малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном. Очікується, що вона стане "кошмаром" для ППО ворога.

"Наша проста ракета — незрівнянно дешевше, аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога", — кажуть інженери.

Що ще відомо про "народну ракету"

Інженери розповіли, що такі снаряди ідеально підійдуть для ураження ворожих об’єктів, а також виснаження засобів протиповітряної оборони противника.

Розробники запевняють, що запуск двох десятків таких ракет дозволить долати ППО противника та вражати цілі на вказаній глибині.

Волонтери також наголосили, що "іржаві С-300" противника не зможуть знищити "Трембіти".

Виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень планують розгорнути по всій території України.

Характеристики ракети "Трембіта":

  • Споряджена вага: 100 кг;
  • Вага бойової частини: 20 кг;
  • Дальність ураження: понад 140 км;
  • Швидкість: понад 400 км/год;
  • Максимальна висота польоту: 2000 м;
  • Мінімальна висота польоту: 30 м;
  • Двигун: 30 л.

Запускати ракету можна з пневмокатапульти, а також за допомогою твердопаливного прискорювача.

Раніше "Телеграф" писав про те, що означають для ЗСУ встановлення IRIS-T SLM.

Теги:
#Україна #Зброя #ППО #Ракети #Трембіта