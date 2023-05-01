Не так, як на Харківщині: експерт пояснив, чим відрізнятиметься новий контрнаступ ЗСУ

ЗСУ не зможуть повторити своєї блискучої операції під час найближчого контрнаступу

ЗСУ не зможуть повторити операцій, які були проведені у Херсонській та Харківській областях, оскільки тоді противник вимушено відвів свої сили для просування на іншому напрямку. Таким чином, анонсований контрнаступ буде іншим.

Про це у своїй колонці на сайті "Еспресо" написав український журналіст та військовий експерт Сергій Згурець.

За його словами, під час штурму зазначених областей ворог не розрахував своїх сил, чим скористалася українська армія і завдала ворогові колосальних втрат.

"Коли війська стояли на правобережжі, вони не рухалися ні по східному, ні по південному напрямку, все завмерло. І тільки коли були виведені війська з правобережжя, вони посилили східний фронт у Бахмута і тоді вже пішло просування.

Противник вимушено відвів сили для того, щоб досягти успіху на якомусь напрямку. І зараз цей напрямок – Бахмут. Тому такого вже не буде, у ворога укріплено оборону", — вважає експерт.

Він також зазначив, що під час визволення Харківської області ЗСУ пішли на авантюру.

"Було прорвано першу лінію оборони, ворог недооцінив нас, не думав, що ми переходитимемо в наступ. Там стояли в основному війська так званої ДНР, вони не витримали опору. І коли планувалася ця операція, українці розраховували взяти Балаклею і трохи за нею, але фронт посипався, і ЗСУ скористалися ситуацією. Ворог це вже все розуміє. Тепер потрібно ще краще планувати", — додав він.

Згурець наголосив, що контрнаступ не може стати відповіддю на наступ ворога. Контрнаступ — це удар по наступальним підрозділам супротивника.

"Саме зараз відбувається знищення наступального потенціалу ворога – на Бахмут, наприклад. Так само – на Запоріжжі, за допомогою високоточного озброєння. І в Херсонській області теж знищується техніка досить високими темпами. напрямок удару", — завершив він думку.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни здійснили чергову атаку по Україні ракетами, але нашим силам ППО вдалося збити майже всі.