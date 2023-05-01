Чекав на порятунок дві доби: зі зруйнованого російською ракетою будинку в Умані дістали кота (відео)

В Умані завершили рятувальну операцію на місці прильоту російської ракети

Із постраждалого внаслідок ракетного удару будинку в Умані врятували кота, якого помітили на балконі однієї із пошкоджених квартир.

Як пише Times of Ukraine, тварина провела в зруйнованому будинку дві доби.

"2 доби чекав на рятувальників. Після ракетного удару по будинку в Умані котика зняли з балкона згорілої квартири. Він із родини переселенців зі Сходу. У квартирі, на жаль, загинули діти", — йдеться у підписі до відео.

Ракетний удар по Умані росіяни здійснили в ніч проти 28 квітня. Внаслідок страшної трагедії загинули 23 людини, у тому числі й п’ятеро дітей.

Як повідомила сьогодні вранці прес-секретар Головного управління ДСНС України в Черкаській області Юлія Норовкова, до розбору завалів залучали 30 одиниць техніки та понад 150 осіб особового складу.

"Я б хотіла знову сказати про героїчну роботу наших рятувальників. Ми знову довели, що ми герої без зброї. Також хотіла б подякувати за допомогу місцевому населенню, людям, які в перші години допомагали нам розбирати завали. Ми дуже вдячні і волонтерам, які в перші години трагедії організовувалися, допомагали нашим рятувальникам", — сказала вона в ефірі телемарафону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що увечері 30 квітня ворог здійснив обстріл Павлограду Дніпропетровської області.