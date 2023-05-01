У Києві попрощалися із загиблим на війні відомим журналістом: фото та відео
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Олександра Бондаренка буде поховано на Лісовому кладовищі
1 травня в Києві пройшли похорони відомого українського журналіста, співробітника Агентства стратегічних комунікацій RMA та військовослужбовця ЗСУ Олександра Бондаренка.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав церемонію прощання.
Журналіст, який захищав нашу батьківщину, загинув під час виконання бойового завдання під Кремінною в Луганській області.
Прощалися з Олександром Бондаренком на Алеї Героїв на Лісовому цвинтарі. Тут зібралися його родичі, друзі, колеги та бойові побратими.
Олександр Бондаренко закінчив Луганський педагогічний університет, після чого працював на кількох українських телеканалах.
У журналістиці він пробував себе на FM-радіо у Луганську, також працював на "ВВС Україна" та на "ТРК Україна".
Після журналістики він пішов у сферу комунікацій.
На війну Олександр Бондаренко поїхав із перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів.
Останній свій бій Олександр провів у складі 112 бригади тероборони Збройних сил України 22 квітня 2023 року в районі населеного пункту Діброва (Луганська область).
Він буде похований на Лісовому цвинтарі у столиці.
Також "Телеграф" повідомляв про смерть журналіста Володимира Мукана.