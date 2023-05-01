У Києві попрощалися із загиблим на війні відомим журналістом: фото та відео

Олександра Бондаренка буде поховано на Лісовому кладовищі

1 травня в Києві пройшли похорони відомого українського журналіста, співробітника Агентства стратегічних комунікацій RMA та військовослужбовця ЗСУ Олександра Бондаренка.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав церемонію прощання.

Фото: Ян Доброносов

Журналіст, який захищав нашу батьківщину, загинув під час виконання бойового завдання під Кремінною в Луганській області.

Фото: Ян Доброносов

Прощалися з Олександром Бондаренком на Алеї Героїв на Лісовому цвинтарі. Тут зібралися його родичі, друзі, колеги та бойові побратими.

Фото: Ян Доброносов

Олександр Бондаренко закінчив Луганський педагогічний університет, після чого працював на кількох українських телеканалах.

Фото: Ян Доброносов

У журналістиці він пробував себе на FM-радіо у Луганську, також працював на "ВВС Україна" та на "ТРК Україна".

Фото: Ян Доброносов

Після журналістики він пішов у сферу комунікацій.

На війну Олександр Бондаренко поїхав із перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Фото: Ян Доброносов

Останній свій бій Олександр провів у складі 112 бригади тероборони Збройних сил України 22 квітня 2023 року в районі населеного пункту Діброва (Луганська область).

Фото: Ян Доброносов

Він буде похований на Лісовому цвинтарі у столиці.

Відео: Ян Доброносов

Також "Телеграф" повідомляв про смерть журналіста Володимира Мукана.