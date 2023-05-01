"Ніч стала днем": з’явилися моторошні відео та подробиці атаки росіян на Павлоград
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Поранення отримали понад тридцять громадян
Атака росіян на мирний Павлоград увечері 30 квітня завдала істотних збитків місту. Через "прильоти" виявилися пошкоджені десятки житлових будинків.
У пресслужбі ДСНС розповіли подробиці наслідків.
Так, за даними рятувальників, внаслідок обстрілу Павлоградського району (Дніпропетровська область) сталася пожежа на одному з підприємств, яку до ранку вдалося повністю ліквідувати.
У самому місті пошкодження отримали 24 житлові багатоповерхівки, 80 приватних будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти, а також 5 магазинів.
Крім того, ракетна атака завдала пошкоджень будинкам і у Вербківській громаді, що поряд з Павлоградом.
В результаті обстрілу у всьому Павлоградському районі поранення отримали 34 особи, з низ 5 дітей.
Тим часом у мережі з’являються нові відео з моменту вибуху у Павлограді. На опублікованих кадрах видно, що удар був величезної потужності, а вибухова хвиля, що проноситься, додавала жаху.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч на 1 травня нанесли новий ракетний удар по Україні, але обстріл нашої землі не викликав "задоволення" у росіян через чудову роботу ППО. На роботу ППО відреагувала і посол Великобританії Мелінда Сіммонс.