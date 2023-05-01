"Ніч стала днем": з’явилися моторошні відео та подробиці атаки росіян на Павлоград

Поранення отримали понад тридцять громадян

Атака росіян на мирний Павлоград увечері 30 квітня завдала істотних збитків місту. Через "прильоти" виявилися пошкоджені десятки житлових будинків.

У пресслужбі ДСНС розповіли подробиці наслідків.

Так, за даними рятувальників, внаслідок обстрілу Павлоградського району (Дніпропетровська область) сталася пожежа на одному з підприємств, яку до ранку вдалося повністю ліквідувати.

У самому місті пошкодження отримали 24 житлові багатоповерхівки, 80 приватних будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти, а також 5 магазинів.

Крім того, ракетна атака завдала пошкоджень будинкам і у Вербківській громаді, що поряд з Павлоградом.

В результаті обстрілу у всьому Павлоградському районі поранення отримали 34 особи, з низ 5 дітей.

Тим часом у мережі з’являються нові відео з моменту вибуху у Павлограді. На опублікованих кадрах видно, що удар був величезної потужності, а вибухова хвиля, що проноситься, додавала жаху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч на 1 травня нанесли новий ракетний удар по Україні, але обстріл нашої землі не викликав "задоволення" у росіян через чудову роботу ППО. На роботу ППО відреагувала і посол Великобританії Мелінда Сіммонс.