Російський наступ провалився: у Пентагоні розповіли про втрати окупантів під Бахмутом

Наступ росіян на Донбасі провалився

Наступ росіян на Бахмут провалився, про що свідчать і погрози ватажка "вагнерівців" пригожина вивести найманців із міста, якщо не буде належної допомоги з боку міноборони росії. Загалом у боях за місто з грудня 2022 року загинуло понад 20 тисяч російських солдатів.

Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Sky News. За його словами, загалом російський наступ на Донбасі не має успіхів.

У Білому домі ведуть свою статистику втрат росії та України у війні. Так, за підрахунками американців, за останні п’ять місяців війни російська армія втратила в Україні 100 тисяч людей. За словами Кірбі, російський наступ на східному Донбасі "застопорився" та "провалився". Про це повідомив і український блогер Роман Шрайк, який опублікував короткі відео з картами просування. У квітні окупанти практично не просувалися вперед, а деяких районах фронту навіть відступили.

У США зазначають, що останніми місяцями Кремль зосередив всю увагу на захопленні Бахмута, однак взяти місто під повний контроль окупантам так і не вдалося. Ситуація на Бахмутському напрямку залишається однією з найважчих, але ЗСУ навіть контратакують у деяких районах міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що підготовка ЗСУ до контрнаступу вийшла на фінішну пряму. Дата і місце початку, як і раніше, тримаються у суворому секреті, але, за словами Олексія Резнікова, Україна отримала від союзників майже все озброєння, яке просила. А це означає, що найближчим часом ворогові доведеться не солодко.