"Гвардія наступу": скільки вже бригад готове для звільнення України – відповідь глави МВС

Наразі повністю сформовано 8 бригад

"Гвардія наступу", покликана звільняти захоплені росією території, повністю сформована і буде незабаром передана під командування ЗСУ.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на заяву глави МВС Ігоря Клименка.

За його словами, зараз повністю сформовано 8 бригад "Гвардії наступу" і вже є плани щодо формування додаткових підрозділів.

"Бригади ("Гвардії наступу" — Ред.) сформовані повністю. Це 8 бригад. У нас є плани по формуванню додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості", — каже Клименко, уточнюючи, що ""Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання — це 2-3 тижні — і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів".

Міністр зазначив, що завданням кожної з цих бригад є проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

"Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку", — наголосив міністр.

Повідомляється, що бригади "Гвардії наступу" готові вступити під командування Сил оборони, щойно отримають бойове завдання.

Нагадаємо, що тільки після відкриття набору до штурмових груп "Гвардії наступу" до її лав захотіли вступити близько 20 тисяч осіб, пізніше ця цифра ще зросла і вже на початок березня 2023 року становила 28 тисяч осіб.