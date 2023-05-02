Доведеться пропускати: на Заході зробили тривожну заяву про українську ППО

Майкл Кларк вважає, що українські військові вкрай стурбовані такою ситуацією

Силам протиповітряної оборони України, можливо, доведеться почати пропускати ворожі снаряди, які росія запускає по наших містах. Це пов’язано з дефіцитом ракет ППО на тлі підготовки до анонсованого весняного контрнаступу ЗСУ.

Про це сказав британський професор, військовий оглядач та аналітик з безпеки та оборони Майкл Кларк після чергового масованого удару росії по українським містам, пише Sky News.

На його думку, Україні доведеться стриманіше використовувати свої запаси та почати пропускати ворожі ракети, і це, своєю чергою, викликає велику тривожність в українських військових.

Також Кларк підкреслив, що одна батарея американських Patriot (шість ракет і одна машина для їх запуску) коштує 1 млрд доларів. У зв’язку із цим українські захисники навряд чи захочуть витрачати їх на російські дешеві дрони чи ракети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по українським містам 28 квітня. Тоді прильоти було зафіксовано в Умані, Миколаєві, Дніпрі, а також на Київщині. В Умані відбулося прямо попадання ворожої ракети до житлового багатоповерхового будинку. В результаті загинули 23 особи, у тому числі й п’ятеро дітей.