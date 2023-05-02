Зеленський з’явився на обкладинці ще одного західного журналу: його потрет намалював культовий музикант

Обличчя Володимира Зеленського з’явилося на обкладинці червневого номера американського журналу

Президент України вкотре потрапив на обкладинку іменитого західного журналу, а його портрет до неї намалював лідер відомого рок-гурту, який приїжджав до Києва під час війни.

Як повідомляється на сторінці The Atlantic у Twitter, обличчя Володимира Зеленського постало на обкладинці червневого номера американського журналу The Atlantic.

"Майбутнє демократичного світу визначатиметься тим, чи зможуть українські військові вийти з глухого кута з росією і відкинути її назад — можливо, назавжди з Криму", — йдеться в описі до публікації.

У випуску міститься інтерв’ю із президентом України, яке у нього взяли у Києві. Також туди увійшла стаття під назвою "Контрнаступ, анонсовано репортаж із передової".

Примітно, що над обкладинкою журналу, виконаною у жовто-синіх кольорах, працював лідер рок-групи U2 Боно. Він же й намалював Зеленського.

Для довідки: The Atlantic — один із найстаріших та найреспектабельніших журналів США. Заснований 1857 року у Бостоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена та Володимир Зеленські в Києві позували для обкладинки американського Vogue.

Також ми повідомляли, що американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера та статтю першої леді України Олені Зеленській.