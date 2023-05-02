Тут вирішує Україна: в ОП охолодили запал Папи Римського з його "секретною місією"

Шукати шляхи вирішення війни в Україні може кожен, але…

В Офісі президента України відреагували на "таємну миротворчу" місію Папи Римського. Там зазначили, що шукати шляхи вирішення війни в Україні може кожен, але підсумкові ініціативи мають бути точно узгоджені з Україною.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі "Укрінформу".

Нагадаємо, що днями Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан готується взяти участь у якійсь "секретній мирній місії". Основна її мета – спроба припинити війну в Україні. І поки по мережі вже з’являються навіть різні деталі цієї місії в самій Україні і зовсім не знають нічого про неї.

"Безумовно, обговорювати війну, аналізувати сценарії розвитку подій та шукати практичні рішення може будь-який суб’єкт глобальної політики, у тому числі й Ватикан. Занурення у тему — це можливість більш глибоко усвідомити причини агресивної поведінки рф і як наслідок сформулювати більш чітке розуміння, що таке реальне посередництво сьогодні. Однак підсумкові ініціативи точно мають бути узгоджені з Україною і будуть узгоджені в любому випадку. Бо саме субʼєктність України сьогодні є абсолютно визначальною. Долю України без участі України ніхто не вирішуватиме, і це є аксіоматичним", — наголосив Подоляк.

За словами радника голови ОП, і для нас, і для наших ключових партнерів відправною точкою врегулювання вже є чітка формула миру, запропонована Президентом Володимиром Зеленським. При цьому він наголосив, що говорити про мир або навіть про якесь післявоєнне врегулювання, поки українські громадяни живуть в окупації, зазнають насильства в катівнях, абсурдно, особливо коли росія демонстративно принижує і міжнародне право в цілому, і окремі конвенції зокрема.

Зважаючи на все вищесказане, Подоляк наполягає, що слід спиратися на реалії і виходити з основних принципів міжнародного права – територіальної цілісності держав та суверенітету.

"Тому ще раз наголошу, що саме Україна матиме вирішальну суб’єктність у врегулюванні війни. За 9 років збройного конфлікту ми чітко усвідомили – якщо Росії поступитися бодай метром нашої території, подальшої ескалації, подальших етапів маштабованої війни не уникнути. Апетити Кремля лише зростатимуть у відповідній прогресії", — зауважив він.

У той же час радник зазначив, що місія представників Папи Римського в росії може зайнятися важливими гуманітарними аспектами війни, наприклад, облік та дотримання умов поводження з військовими та цивільними полоненими, а також повернення депортованих українських дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Римський зробив нову дивну заяву про війну в Україні.

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