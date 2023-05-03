Україна зазнала атаки дронів: вибухи чули у різних містах

Україна знову зазнала обстрілів

У ніч проти 3 травня окупанти вкотре обстріляли територію України з використанням ракет та ударних безпілотників.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, про вибухи повідомлялося у Дніпрі та Запоріжжі, а у Києві працювали засоби ППО.

На одному з відео з Дніпра, розміщеному в мережі, чутно гучний вибух, після якого включилися сигналізації найближчих автомобілів.

Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у Дніпрі відпрацювала ППО. А ось Запоріжжям окупанти завдали удару з використанням ракет С-300, інформації про жертв та пошкодження поки не надходило.

До цього повідомлялося про роботу ППО в Києві, який зазнав нальоту ударних безпілотників.

Своєю чергою, Херсон потрапив під артилерійський удар, внаслідок чого в одному з районів міста спалахнула пожежа.

Як повідомлялося раніше, увечері 30 квітня окупанти завдали удару по Павлограду (Дніпропетровська область) після чого там стався сильний вибух і спалахнула потужна пожежа.

1 травня обстріляли Чернігівську область, що призвело до загибелі однієї дитини.