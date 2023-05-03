Чи готова Україна до контрнаступу: в США зробили заяву

Українські військові мають ще дещо зробити до початку контрнаступу

Поки в Держдепі США припускають, що контрнаступ почнеться найближчими тижнями, можливість провести наступальні операції в України є. Також у порівнянні з періодом минулого року розширилась можливість оборонятися.

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що це відбулося завдяки допомозі наданій США та іншими західними союзниками. В України попереду — багато роботи, зокрема з планування та координації у випадку проведення наступальної операції, однак і до наступу, і до оборони українські війська готові.

Також Politico повідомляє, що українська сторона приховує деталі контрнаступу аби не допустити витоку інформації, що може скомпрометувати позиції на полі бою. Про це виданню повідомили двоє неназваних європейських чиновників. Це сталося через витік документів у США. Серед даних, якими не ділиться Україна, начебто, терміни та кількість військ. Приховують деталі контрнаступу також і всередині країни, стверджує видання.

Однак у Пентагоні заявили, що Київ та Вашингтон обмінюються інформацією на тому ж рівні, що і завжди, в тому числі в реальному часі. "Ми зосереджені на тому, щоб у них було все необхідне, коли вони будуть готові", — зазначив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Раніше "Телеграф" розповідав що росія в Україні втратила кілька сотень тисяч людей. Ще близько 200 тисяч військових знаходиться на окупованих територіях.