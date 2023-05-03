"Я б сказав усім, що про них думаю": Зеленський прокоментував витік документів Пентагону

Справжність документів український лідер не підтвердив

Про витік секретних документів розвідки США президент України Володимир Зеленський дізнався з новин. Він зазначив, що це погана історія, як для України, так і США.

The Washington Post цитує слова українського президента, що це не вигідно репутації США чи Білого дому. У опублікованій частині інтерв’ю зазначається, що витік даних став причиною "тертя" між США та Україною.

Деякі українські чиновники зазначили, що оприлюднення даних може призвести до зменшення кількості розвідданих, якими ділиться Україна з США. Однак деяка інформація у витоку вказує на те, що США шпигували за Зеленським і не тільки.

У інтерв’ю український президент зазначив, що висвітлення його особистих почуттів щодо цього не варте потенційної шкоди підтримці від США. Зеленський сказав, що якби це була його війна проти російського президента і на полі бою їх було двоє "я б сказав усім, що про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми всі відповідальні".

Зеленський також нагадав, що не вперше дані його розмов публікуються без дозволу, згадавши ситуацію з Дональдом Трампом. Він також назвав цей виток "телевізійним шоу", яке зіграло на руку росії. "Для нас усе, що так чи інакше інформує ворога заздалегідь, для нас однозначно мінус. Я не бачу тут ніяких переваг", — цитують його слова журналісти. Зазначимо, що президент ані підтвердив, ані спростував справжність документів.

Раніше "Телеграф" публікував думку міністра оборони України Олексія Резнікова. Він зазначив, що в "зливі" є як правдиві, так і не правдиві документи, однак всі вони вже втратили актуальність.