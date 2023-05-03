Ворог влучив в нафтобазу і не тільки: наслідки масштабної атаки дронами на Україну (фото, відео)

Попередньо — в результаті прильотів загиблих немає

Втретє за останні шість днів росія атакувала міста України з повітря. Цього разу прильоти зафіксовано одразу в декількох областях. На Дніпропетровщині збили сім дронів.

Про результативність ППО повітряного командування "Схід" повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Проте один ворожий дрон Shahed-136 все ж таки влучив в адмінбудівлю. Пожежу, яка виникла після прильоту, загасили.

Було влучання і на Миколаївщині, розповів очільник ОДА Віталій Кім. Дрон Shahed влучив у приватний будинок Куцурубської громади. На виниклу пожежу оперативно зреагували. Другий дрон знищили на підльоті.

А от на Кіровоградщині ворог атакував нафтобазу — одразу трьома Shahed. Ліквідація наслідків прильоту триває, повідомив голова ОДА Андрій Райкович.

Дим над Кіровоградщиною після прильоту

Загалом Повітряні сили ЗСУ звітують про 21 знищений Shahed-136/131 з 26. Їх запускали з Брянщини та зі східного узбережжя Азовського моря. Від дронів оборонялися повітряні командування "Центр", "Схід" та "Південь".

Також прильот зафіксований у Запоріжжі. Про постраждалих не повідомляється. Попередньо, ворог використав ракету С-300. Влучання припало на будинки приватного сектора, повідомив в.о. мера Анатолій Куртєв. Один зруйновано повністю, два сильно пошкоджені, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про роботу ППО над столицею України. Над Києвом збили всі ворожі цілі.