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Ворог влучив в нафтобазу і не тільки: наслідки масштабної атаки дронами на Україну (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Кропивницькому влучили в нафтобазу Новина оновлена 03 травня 2023, 09:05
В Кропивницькому влучили в нафтобазу

Попередньо — в результаті прильотів загиблих немає

Втретє за останні шість днів росія атакувала міста України з повітря. Цього разу прильоти зафіксовано одразу в декількох областях. На Дніпропетровщині збили сім дронів.

Про результативність ППО повітряного командування "Схід" повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Проте один ворожий дрон Shahed-136 все ж таки влучив в адмінбудівлю. Пожежу, яка виникла після прильоту, загасили.

Було влучання і на Миколаївщині, розповів очільник ОДА Віталій Кім. Дрон Shahed влучив у приватний будинок Куцурубської громади. На виниклу пожежу оперативно зреагували. Другий дрон знищили на підльоті.

А от на Кіровоградщині ворог атакував нафтобазу — одразу трьома Shahed. Ліквідація наслідків прильоту триває, повідомив голова ОДА Андрій Райкович.

Кіровоградська область, пожежа на нафтобазі
Дим над Кіровоградщиною після прильоту

Загалом Повітряні сили ЗСУ звітують про 21 знищений Shahed-136/131 з 26. Їх запускали з Брянщини та зі східного узбережжя Азовського моря. Від дронів оборонялися повітряні командування "Центр", "Схід" та "Південь".

Також прильот зафіксований у Запоріжжі. Про постраждалих не повідомляється. Попередньо, ворог використав ракету С-300. Влучання припало на будинки приватного сектора, повідомив в.о. мера Анатолій Куртєв. Один зруйновано повністю, два сильно пошкоджені, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про роботу ППО над столицею України. Над Києвом збили всі ворожі цілі.

Теги:
#Миколаївська область #Запорізька область #Дніпропетровська область #Кіровоградська область #Дрони