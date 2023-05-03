Вдалині від батьківщини - мільйони людей: МЗС назвало кількість українців за кордоном

При цьому на консульському обліку перебувають тільки пів мільйона громадян, кажуть в МЗС України

З початку повномасштабної агресії рф офіційно з України загалом вже виїхали більше восьми мільйонів українців. Про це "Телеграфу" повідомила пресслужба вітчизняного Міністерства закордонних справ у відповіді на інформаційний запит.

"З урахуванням статистики, якою володіє МЗС України, станом на 19.04.2023 року, загальна кількість громадян України за кордоном складає 8 067 179 осіб. З них дорослих — 5 878 972, дітей — 2 029 273, дітей-сиріт — 5 213. Кількість громадян України на консульському обліку Закордонній дипломатичній установі України (ЗДУ) — 480 251 осіб. З них дорослих — 423 191, дітей — 57 060. Інформація про кількість громадян, які повернулися в Україну — поза межами компетенції МЗС", — говориться у відповіді міністерства.

Як додають українські дипломати, після вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 р. мільйони громадян України були змушені виїхати за кордон в пошуках прихистку, і "значна кількість громадян перетнула кордон без документів, які дають право на виїзд за межі країни".

"З огляду на зазначене, суттєво збільшилась кількість звернень громадян України до закордонних дипломатичних установ з паспортних питань", — зазначають у зовнішньополітичному відомстві країни.

У МЗС водночас уточнюють також, що проблема завантаженості консульської служби на паспортному напрямки частково вирішується відкриттям Державною міграційною службою України (ДМС) Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у країнах, де зафіксовано найбільша кількість недокументованих українців.

"Наразі це: Німеччина (Берлін), Іспанія (Валенсія), Польща (Варшава, Вроцлав, Краків, Гданську), Чехія (Прага), Словаччина (Братислава) та Туреччина (Стамбул). Перелік та географія таких Центрів постійно змінюється. З липня 2022 р. ДМС розпочала реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України (затверджено постановою КМУ від 10.06.2022 №678)", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому перемігши росіян, українській державі доведеться боротися за українців.

Також повідомлялося, що до вторгнення росії, у 2021 році, з України виїхала рекордна (на той момент) кількість українців — близько 600 000 осіб.