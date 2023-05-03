США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн: що до нього увійде

До нового пакету допомоги увійшли ракети Hydra 70, які раніше Україна не отримувала

Напередодні контрнаступу США передали Україні 98% бойових машин від обіцяного обсягу. Сьогодні Америка оголосила про виділення нового пакету військової допомоги на суму 300 млн. доларів.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону. Серед озброєння, яке отримає Україна, додаткові ракети до HIMARS та артилерії, а також протитанкова зброя та інше.

Загальна сума нового пакету військової допомоги від США становила 300 млн доларів. До речі, некеровані ракети Hydra 70 малої дальності Україна отримає від американців уперше. Їх запускають із літаків, а максимальна дальність вогню становить 10,5 км.

У Пентагоні наголосили, що мають намір і надалі допомагати Україні

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — зазначили у спецслужбі.

Так, до пакету військової допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм гаубиці;

155-мм артилерійські снаряди;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;

ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

системи протитанкової зброї AT-4 та Carl Gustaf;

авіаційні ракети Hydra-70;

стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;

боєприпаси для розчищення перешкод;

вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини та інше польове обладнання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли ЗСУ отримуватиме американські танки "Абрамс". Найближчим часом союзники мають намір розпочати навчання українських воїнів у Німеччині на американській базі у Графенвері.