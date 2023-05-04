Війна — день 435: у окупантів істерика через "контрнаступ ЗСУ", але обстріли міст не припиняються

Оперативно про головне 4 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 435 днів. Найбільш активні бойові дії ведуться в районі Бахмута, а також на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, при цьому окупанти заявляють про те, що ЗСУ проводять контрнаступальні дії біля Авдіївки, Бахмута та Запорізької області. Водночас росія не припиняє своїх терористичних атак на об’єкти цивільної інфраструктури, внаслідок чого продовжують гинути мирні люди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока Запорізької АЕС

Про те, що відбувалося 1 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 432: ЗСУ тимчасово з початком контрнаступу, а окупанти обстрілюють мирні міста

Дізнатися про головні події 2 травня можна у публікації: Війна — день 433: окупанти все ще тиснуть на сході, але зазнають великих втрат і видихаються

З даними за 3 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 434: атака БПЛА на Кремль, обстріл Херсона росіянами