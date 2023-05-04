Криміналу буде більше, ніж після афганської війни: українців попередили про велику проблему

Поки в Україні нічого не робиться для того, щоб цього уникнути

Українці ніяк не можуть дочекатися, коли ж війна нарешті закінчиться, припиняться обстріли і смерті мирних жителів, проте навіть після завершення бойових дій ситуація не відразу стабілізується і на країну ще чекає великий спалах криміналу, якщо не встигнути до того часу вжити заходів.

Думку про це висловив публіцист, блогер та політичний діяч Юрій Гудименко у рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Гудименко звернув увагу на те, що зараз на фронті воює умовно понад мільйон людей, і коли війна закінчиться, їм потрібно буде дати робочі місця, безліч пільг, виплат та гарантій.

"Йдеться про ті самі два гектари, які чисто математично вже не виходять, про величезну кількість соціальних пільг, виплат, при тому, що в бюджеті грошей на це немає абсолютно. Більше того, йдеться про мільйон робочих місць, які держава в будь-якому випадку дати не може, може хіба що запросити інвесторів, для чого потрібно створити умови, щоб заходили люди, заходив капітал, і я поки що не бачу, щоб робота над цим йшла, а проблема буде величезною", — наголосив він.

"У період між демобілізацією і вибором людиною своєї мети на найближчі роки, ким вона стане, — вона піде перевчитися кудись, працювати, або в кримінал, секту, ще кудись, — пройде дуже маленький проміжок часу. Не можна перемогти і сказати: тепер ми будемо рік шукати інвесторів, потім рік інвестори будуть щось готувати, а ще через рік з’являться робочі місця. За ці три роки ми отримаємо вибух криміналу більший, ніж після афганської війни. Так не можна, думати треба вже тут і зараз", — підсумував Гудименко.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Юрій Гудименко розповідав, як Україна зміниться після Перемоги у війні з росією, — він стверджує, що країну буде просто неможливо впізнати.