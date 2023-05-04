Атакували ракетами і дронами: що відомо про наслідки нічного удару по Києву та Одесі (фото)

Наші системи ППО відпрацювали дуже продуктивно

Ніч на 4 травня стала неспокійною для жителів одразу кількох регіонів України. Після удару начебто українського БПЛА по кремлю росіяни влаштували масований наліт "шахедів". Особливо дісталося Києву та Одесі, де вибухи і звуки роботи систем ППО можна було чути протягом кількох годин.

Подробиці нічного удару розкрили у Київській міській військовій адміністрації та пресслужбі оперативного командування "Південь". Одразу можна зазначити, що попри величезний наплив ворожих цілей люди не постраждали.

За даними очільника КМВА Сергія Попка, нинішня атака стала вже третьою з початку травня. Росіяни використали як іранські дрони, так і ракети, найімовірніше, балістичні.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені!" — зазначив чиновник, додавши, що начебто обійшлося без жертв серед мирних громадян і руйнувань інфраструктури.

Уламки окремих ворожих ракет та дронів можуть знаходитися в окремих районах столиці, але серйозної шкоди вони не завдали. При цьому оперативні дані оновлюються.

В ОК "Південь" зазначили, що Одеську область цієї ночі атакувало одразу 15 "Шахедів". 12 із них успішно були ліквідовані представниками протиповітряної оборони. На жаль, одразу три дрони поцілили по гуртожитках одного із одеського навчальних закладів.

Після влучання спалахнула пожежа, але її вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.

Також військові публікують фото, котрі підтверджують "сакральність" нічної атаки — росіяни запускали по Україні БПЛА із написами "За москву! За кремль!"

За що б іще ото мстилися росіяни, ага?

Нагадаємо, що від початку травня росіяни регулярно влаштовують нічні обстріли України. Лише минулої доби вони атакували щонайменше чотири області. В окремих містах зафіксовані прильоти.

Втім, без відповіді ЗСУ ворога не лишають. Так, 4 травня чергова "бавовна" стала причиною пожежі нафтозаводу на Кубані.