ЗСУ контратакували під Авдіївкою, наступ ворога в Бахмуті сповільнився: свіжі карти боїв в Україні

Відбиті за добу 40 атак ворога

Росіяни звинувачують України в ударі безпілотником по Кремлю. Аналітики вважають, що могло бути зроблене аби довести війну до внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації.

У звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що ворог може планувати провести інші операції під фальшивим прапором та збільшити кількість дезінформації перед українським контрнаступом. Фінансист вагнерівців євген пригожин заявив, що він вже почався, ймовірніше за все його мета — залучити підтримку для наступу у Бахмуті, який останнім часом все більш сповільнюється.

Проте наступ триває і ворог має певні успіхи у Бахмуті та його околицях. Наземні атаки, за даними Генштабу ЗСУ, відбулися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російські військові провели обмежені атаки в околицях Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) в пошуках слабких місць оборони. На цій ділянці фронті ворог поводиться обережно, але зберігає високий темп артилерійського вогню.

Карта бойових дій в Луганській області

Ворог продовжує спроби захоплення Бахмута. За даними DeepState, атаки в західній частині міста не припиняються, водночас сил у ворога не так багато і просування значно сповільнилося. Якщо будуть підтягнуті резерви з сіл навколо, війська рф поновлять наступ. ISW повідомляє, що ворог підійшов ближче до шосе на північний захід від Хромового. Ворог на цьому напрямку наступав в бік Нью-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій в Бахмуті

Російське Міноборони заявляє про відбиття українських атак в районі між Авдіївкою та Торецьком. Ворог продовжує атакувати ЗСУ на цьому напрямку — в районі Сєверного (7 км на захід від Авдіївки). На Мар’їнському напрямку окупанти атакували в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Російські війська в Маріуполі тим часом відновлюють інфраструктуру для оборони, в тому числі і портову, необхідну для ведення бойових дій.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

На півдні України ворог не припиняє обстріли. Напередодні під ударом опинився Херсон — влучивши в вокзал, АЗС, магазини окупанти вбили щонайменше 21 людину. Загалом російські війська випустили 550 снарядів. Також авіація ворога здійснила п’ять авіаційних ударів по Кізомису на захід від Херсона. В Запорізькій області теж тривають обстріли. Ворог отримує відповідь — українські війська завдали до 100 вогневих ударів по складах та техніці росіян.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що контрнаступ ЗСУ викликає у росіян занепокоєння. Деякі пропагандисти впевнені — він уже почався.