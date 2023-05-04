Повернення великого терору? В Повітряних силах пояснили, з чим пов'язані масовані обстріли цивільних з боку рф

Чи варто шукати конспірологію у терористичних намірах кремля

Терор цивільного населення України з боку рф набирає нових обертів. Після кількох місяців умовного "затишшя" для жителів центральних і західних областей, країна-агресор відновила масовані ракетні обстріли й з особливою жорстокістю та цинізмом прицільно б'є по житлових будинках, супермаркетах та пасажирських потягах. За останній тиждень в результаті лише двох кривавих терактів — в Умані й Херсоні — загинули 46 цивільних. Крім того, від цілодобових обстрілів та атак дронами-камікадзе продовжує потерпати Сумщина, Запоріжжя, Миколаївщина, підконтрольні Україні райони Луганської та Донецької областей.

Українські та західні аналітики висувають безліч версій того, з чим може бути пов'язана така ескалація, і яку мету переслідують окупанти. "Телеграф" з'ясовував, до якої думки схиляються самі українські військові, і як довго може тривати це загострення, враховуючи об'єми запасів снарядів на російських складах.

Тисяча і один мотив для вбивств

Росія могла змінити тактику ракетних обстрілів одразу з декількох причин, вважає радник глави Офісу президенту Михайло Подоляк. В ефірі телемарафону посадовець припустив, терор виключно цивільних об'єктів, ймовірно, направлений на те, щоб спровокувати ЗСУ на "фальстарт" контрнаступу без необхідної підготовки, а також використовується окупантами для провокації наших міжнародних партнерів. Мовляв, за такої кількості цивільних жертв в Європі повинна спрацювати "гуманістична складова спільноти", що потягне за собою схиляння України до мирних переговорів.

Крім того, Подоляк не виключає, що таким чином рф "досліджує" радіус дії та розміщення української ППО, щоб мститися цивільним в разі успішно проведених операцій ЗСУ на фронті.

Версію з помстою українцям за власні поразки на полі бою підтримує й керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Це більше пов’язано з тим, що ворог немає певних перемог – немає переконливих просувань на сході України, немає вздовж лінії фронту ніяких успіхів на південному напрямку. Вони не стільки б’ють у відповідь, скільки отримують задачу – максимально переключити увагу українського населення на біду, яка приходить безпосередньо в кожен дім", — сказала Гуменюк в ефірі телемарафону, додавши, що окупанти всіма засобами намагаються погіршити життя людей на правому березі Дніпра.

Окрім морально-психологічного впливу на українців, посиленням терору цивільних росія може переслідувати й цілком прагматичні цілі. Так, журналіст Богдан Буткевич висловив думку, що жорстоко обстрілюючи українські міста, окупанти намагаються змусити командування ЗСУ перекинути засоби ППО з передової, де вони необхідні для проведення контрнаступу, у тил для забезпечення захисту населення.

Якщо шантаж спрацює, армія країни-терориста значно полегшить собі життя на передовій і виграє час для підготовки до наступальної операції наших воїнів, а в разі провалу свого плану, кремль сподівається спровокувати паніку та обурення серед цивільних громадян України.

"В тому сенсі, щоб люди боялися, відчували себе в небезпеці та тисли на армію — "гдє вашє пепео, пачіму не збілі?". Ну, й дійсно примусити ЗСУ лишати всі системи ППО на місцях. І тим самим — зменшувати прикриття фронту. Чим ставити під сумнів можливість руху вперед. Повторюся — в умовах величезної переваги ворога в повітрі", — припустив Буткевич, отримавши підтримку своєї версії з боку тисячів підписників.

Прозаїчна реальність

За словами очільника служби зв’язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, говорити про раптовий спалах тероризму з боку рф некоректно, адже низка прифронтових та прикордонних з білоруссю регіонів піддаються масованим обстрілам ствольною артилерією, крилатими ракетами та дронами-камікадзе з першого дня повномасштабного вторгнення, не відчувши на собі так званого "затишшя" останніх кількох місяців.

"В тилу ми оцінюємо загостреність ситуації, рахуючи кількість атак на тиждень чи навіть на місяць. У вісьмох північних, південних та східних областях орієнтуються на кількість "прилетів" на годину. Після 9 березня масовані обстріли центральної та західної частини України дійсно відбувалися рідше. Це пов'язано з тим, що влаштувати українцям блекаут росії не вдалося, а весь стратегічний запас високоточних далекобійних ракет було вичерпано", — каже речник Повітряних сил в коментарі "Телеграфу".

При цьому, за словами Юрія Ігната, зараз для обстрілів України в прикордонних регіонах рф чергують 25 літаків різних типів, що завдають ударів по цивільній та критичній інфраструктурі керованими авіабомбами та іншим озброєнням. Наразі в розпорядженні Повітряних сил ЗСУ немає достатньої кількості систем ППО, аби повністю "закрити" небо над Україною, тому установки регулярно змінюють місце дислокації, щоб ворог не мав можливості "пристрілятися" і знайти сліпі зони.

Попри це, версія з намірами росіян відтягнути частину українських систем ППО з передової у тил, не отримала підтримки з боку військового.

"Наразі лінія фронту складає 2500 км, захистити її на 100% — завдання не з легких. Крім цього, росіяни не залишають намірів зупинити роботу наших атомних електростанцій, б'ючи по їхнім підстанціям, а також знищити склади з західним озброєнням. Але говорити про те, що ми можемо залишити міста без захисту або навпаки — забрати техніку, необхідну на передовій для утримання позицій, — це просто абсурд", — заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що для росії виготовлення ракет — складний та дороговартісний процес, який до того ж ускладнився санкційними обмеженнями, тому темпи відновлення запасів снарядів для масованих атак значно знизились.

За даними ГУР, на озброєнні окупаційних військ залишився недоторканий запас ракет, які притримують, щоб в потрібний момент використати в якості інструменту стримування або ж для погроз Україні та решті цивілізованого світу. Снаряди ж, якими обстрілюють цивільне населення просто зараз, були виготовлені наприкінці 2022 року і запускаються буквально "з коліс".

Що ж стосується дронів-камікадзе, їх державі-терористу продовжує постачати один з небагатьох поплічників путінського режиму – Іран. За словами військового, кілька тижнів тому в Москву з Тегерану прибули два літака, на яких могли доставити нову партію "шахедів". Також на озброєнні рф є БПЛА власного виробництва, але меншого радіусу дії, які використовуються на передній лінії фронту.

"Зараз під час наймасовіших атак по цивільним рф випускає до 30 ракет, восени цей показник перевищував 100 одиниць. Пояснення цьому дуже просте — тоді була така можливість, а зараз її немає. Щойно вона з'являється, рф посилює обстріли. Не потрібно шукати конспірологію там, де її немає", — каже Юрій Ігнат в коментарі "Телеграфу".