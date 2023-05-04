Страшилки ядерною зброєю: путінці "розвели" відомого опозиційного журналіста

Українців учора активно лякали можливим ядерним ударом через атаку дронами по кремлю

3 травня після атаки двох невідомих безпілотників на кремль у мережі активно поширювали чутки про те, що росія нібито може завдати ядерного удару по Україні. Джерелом цієї інформації був опозиційний російський сайт Гулагу.

Блогер Денис Казанський упевнений у тому, що засновника ресурсу Володимира Осєчкіна банально "розвели" кремлівські боти.

Так, він опублікував відрізок зі вчорашнього стриму, на якому опозиційний журналіст із серйозним виглядом читає повідомлення, які виявилися фейковими.

"Російський опозиційний журналіст Осєчкін з "Гулагу.нет", який вчора зробив вкидання про ядерний удар, вночі вів стрим, в якому зачитував повідомлення від російських тролів, що видавали себе за пілотів, що летять бомбити Київ", — написав Казанський і прикріпив відео.

Також він прикріпив пост проросійського блогера Владислава Позднякова, який особисто вигадав історію для Осєчкіна.

Раніше "Телеграф" писав про те, як в Офісі президента України відреагували по нічну атаку безпілотниками на кремль.