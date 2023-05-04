"Іншого варіанту немає": у росії хочуть застосування ядерної зброї через контрнаступ ЗСУ (відео)

Рогозін знову у військовій формі і знову з маревними погрозами

Пораненому в п’яту точку головному російському космонавту дмитру рогозіну мабуть не вистачило "гострих відчуттів" у ресторані Донецька і він знову натянув на себе форму і вже на всю робить марні заяви.

Тепер рогозін розпогрожувався ядерною бомбою.

На нього вже також напала всеросійська істерія з приводу контрнаступу ЗСУ та так, що він думає, що без застосування тактичної ядерної зброї тут росії не обійтися.

"Відповідно до нашої доктрини ми маємо повне право на застосування тактичної ядерної зброї. Якраз для цього вона і існує — цей "великий зрівняльник". Для того моменту, коли явна буде невідповідність у силах і засобах звичайних озброєнь на користь противника. Тому найкращим методом, щоб зруйнувати його наступ — застосувати ТЯО, зі зрозумілими, звичайно ж, наслідками, але іншого варіанту, мені здається, на сьогоднішній момент і немає», — каже рогозін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у путіна зробили серйозну заяву про "ядерку".

Також ми повідомляли, що у США знайшли чим відповісти на ядерні загрози кремля.