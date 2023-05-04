Друзів не кидаємо: стало відомо про важливий вчинок президента Польщі перед вторгненням рф

Польща не хотіла, щоб у Києві склалося враження, що за його спиною Варшава грає в якісь ігри

Перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, 8 лютого 2022 року, у Берліні відбувся саміт "Веймарського трикутника", під час якого Олаф Шольц приймав у себе Анджея Дуду та Еммануеля Макрона. Тоді польська сторона побоювалася того, що Захід тиснутиме на Україну, щоб вона пішла на умови росії. Дуда своєю чергою намагався відстояти позицію нашої країни та переконати колег, що Україна зможе чинити опір ворогові.

Польський президент був переконаний, що ця війна не буде такою, як її уявляли росіяни. Про це пише РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.

"У мене таке враження, що тоді Макрон і Шольц на Дуду подивилися просто як на романтика, який не розуміє, про що говорить, не розуміє реальність, навіть нічого йому не відповіли. Вони справді вірили, що росія непереможна", — сказав один із учасників зустрічі.

Німеччина та Франція тоді спробували ухвалити з Польщею спільну декларацію, щоб Україна повністю виконала "мінські угоди". Однак Дуда відстоював свою позицію про те, що "мінські угоди" — це лише іграшка для путіна і виконувати їх він не збирається.

Польща вирішила нічого не підписувати без згоди української сторони. Фотографію проекту відкоригованої, нейтральнішої декларації відправили на Банкову та отримали згоду.

"Поляки не хотіли, щоб у Києві склалося враження, що за його спиною Варшава грає в якісь ігри. Коротко кажучи, ми своїх друзів не кидаємо", – додав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2023 року Анджей Дуда заявив про численні заклики припинити допомагати Україні. Польський лідер зробив жорстку заяву щодо цього.