У Києві запрацювала сучасна ізраїльська система оповіщення про ракетні атаки: що вона вміє
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Україна просила цю систему ще торік
У Києві запрацювала система раннього сповіщення про підліт ворожих снарядів та безпілотників, яку нам передав Ізраїль. Вона ідентифікує ракети та снаряди всіх видів і розраховує, куди вони впадуть, щоб звузити радіус, де мешканці можуть бути в небезпеці.
Про це пише The Jerusalem Post, посилаючись на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.
Він зазначив, що Україна просила цю систему ще торік, проте отримати її вдалося вже за нового уряду Ізраїлю.
"Україна попросила в Ізраїлю систему оповіщення про ракетні атаки після вторгнення росії минулого року. Попередній уряд обіцяв систему Україні, але посол відзначив особисту участь прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у забезпеченні швидкого завершення проекту", — йдеться у повідомленні.
Посол висловив сподівання, що система оповіщення швидко допрацюється і її також зможуть встановити у великі міста України.
У матеріалі йдеться, що ізраїльська система ідентифікує ракети та снаряди всіх видів і розраховує, куди вони впадуть, щоб звузити радіус, де жителі можуть бути в небезпеці. Вона також підраховує, скільки часу люди у цьому районі мають шукати укриття.
"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", — додав Корнійчук.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких містах України можуть встановити нову систему оповіщення.