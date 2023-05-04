Пргрози ударів росії по Києву: у Зеленського розповіли, що збираються робити

Насправді росія атакує центри ухвалення рішень України від початку повномасштабного вторгнення.

Після атаки невідомих дронів на кремль у Москві у всьому бездоказово звинуватили Україну, а після цього "гарячі голови" різної важливості та масштабу закликали до "ударів у відповідь" по Києву, зокрема по резеденції Зеленського з метою його вбивства. В Україні вже відреагували на заяву і розповіли, чи готова столиця до такого розвитку подій.

Про це розповів представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді України Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що насправді росія атакує центри ухвалення рішень України від початку повномасштабного вторгнення. За приклад Веніславський навів терористичну атаку на будівлю облради у Харкові. І лише завдяки нашим воїнам ППО урядові будівлі у Києві не постраждали, але "що вони були під прицілом — сумнівів немає".

"Звичайно, зусилля по прикриттю неба над Києвом будуть лише нарощуватися. Тому що Київ як столиця України має важливе символічне значення для громадян України і має важливе психологічне значення для росіян. Тому вони, безумовно, намагатимуться завдавати таких ударів. Бути впевненими, що вони не принесуть результату, ми не можемо. Але те, що ми до цього готові, так це точно ", – наголосив Веніславський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в МЗС росії не можуть визначитися, хто ж винен в атаці БПЛА на кремль.

Також ми повідомляли, що Медведєв відзначився новою кровожерною заявою. Мріє вбити Зеленського "і його кліку".