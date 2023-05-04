Нова хвиля ударів росії по Україні: у ЗСУ спростували одне з пояснень

Юрій Ігнат не підтримує одне з популярних пояснень російських ударів по Україні, що почастішали

Після відносно спокійного періоду росія знову активізувала масовані удари по Україні — країна-терорист обстрілює міста та села ракетами та безпілотниками. Однак ці атаки, всупереч однієї з версій, не пов’язані з намірами росіян відтягнути частину українських систем ППО з передової в тил.

Про це "Телеграфу" сказав керівник служби зв’язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що абсолютним абсурдом є припущення, що Україна може залишити свої міста без прикриття ППО, а також те, що ЗСУ можуть забрати техніку, необхідну на передовій для утримання позицій.

"Наразі лінія фронту складає 2500 км, захистити її на 100% — завдання не з легких. Крім цього, росіяни не залишають намірів зупинити роботу наших атомних електростанцій, б'ючи по їхнім підстанціям, а також знищити склади з західним озброєнням. Але говорити про те, що ми можемо залишити міста без захисту або навпаки — забрати техніку, необхідну на передовій для утримання позицій, — це просто абсурд", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, в ніч проти 4 травня, після удару нібито українського БПЛА по кремлю, росіяни влаштували масований наліт "шахедів". Найсильніших обстрілів зазнали Київ та Одеса, де вибухи та звуки роботи систем ППО лунали протягом кількох годин. А в ніч на 1 травня росіяни завдали ракетного удару по Україні. Із 18 запущених ними ракет тієї ночі сили ППО України збили 15.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфа": Повернення великого терору? У Повітряних силах пояснили, з чим пов’язані масовані громадянські обстріли з боку Росії